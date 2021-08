Brandenburg/H

In der Regel funktioniert ist und hat die Kehrmaschine freie Bahn in der Wollenweberstraße. Montags von 8 bis 9 Uhr darf man im Abschnitt zwischen Gorrenberg und Hauptstraße nicht stehen, weil dann die Gosse gereinigt wird. Manche Anwohner lassen ihr Auto bis auf die letzte Minute stehen und stellen es dann erst um. Doch seit drei Wochen klappt das nicht mehr – weil die Kehrmaschine schon 15 bis 20 Minuten eher das Pflaster bürstet.

An diesem Montag sogar noch ein wenig früher. Dennis Bohne will um 7.43 Uhr sein Auto umsetzen, als die Kehrmaschine an ihm und seinem erstaunten Gesicht vorbeizieht. „Die kommt ja immer früher“, sagt er und schüttelt den Kopf. Das Auto stellt er trotzdem weg, denn ab 8 Uhr ist oft der Stadtordnungsdienst unterwegs und steckt hinter alle parkenden Fahrzeuge blaue Zettel – weil sie der Kehrmaschine im Weg stehen.

Baustellenkran stent im Weg

Der Effekt aus Sicht der Sauberkeit: Die Gosse bleibt auf dieser Straßenseite unberührt, die Bürste dreht sich in der Fahrbahnmitte. Und dort ist alles sauber. Hier und da gibt es Lücken zwischen den parkenden Autos, in die die Kehrmaschine hineinstößt. Aber der Nutzen im Sinne der kostenpflichtigen Straßenreinigung ist nicht erfüllt.

Warum klappt das seit drei Wochen nicht mehr? Weil ein Kran mitten in der Tour steht. Für ihre Baustelle in der Wollenweberstraße/Ecke Gorrenberg ließ das Ehepaar Tiemann einen großen Baukran auf den Gorrenberg stellen, die Zufahrt zur Havelstraße ist seitdem dicht – auch die Straßenreinigung.

„Unser Fahrer hat in Eigeninitiative die Tour aus seiner Sicht optimiert“, erläutert Stephan Köpping, Prokurist des Entsorgers Mebra. Die Kehrmaschine fährt sonst immer von der Kurstraße über den Gorrenberg in die Havelstraße. Dort reinigt sie eine Straßenseite, dreht am Stadtbad und nimmt sich dann der Wollenweberstraße an. Doch vom Gorrenberg geht in den nächsten Monaten nicht mehr die Havelstraße – solange soll der Baukran dort stehen.

Und nun? Bekommt die Wollenweberstraße offiziell eine neue Kehrzeit? „Manchmal müssen wir die Zeiten ändern, wenn Baustellen es erfordern“, sagt Köpping. Doch im Falle Wollenweberstraße winkt er ab: „Wir werden die Tour so ändern, dass die bestehenden Sperrzeiten unberührt bleiben.“ Und sollte der Fahrer doch schneller durchkommen? „Dann muss er einen Augenblick warten, bis die Zeit ran“, sagt Köpping.

Von Heiko Hesse