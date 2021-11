Brandenburg/H

In das Suchen und Ausweisen von Bauland für Familien in Kirchmöser kommt Bewegung: Am Platz der Einheit – an der Stelle der ehemaligen Außenparkanlage für Militärgerät der NVA-Pioniere – soll ein Baugebiet entstehen.

Unternehmen wollen in Kirchmöser erschließen

Das hat jüngst auch Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) im Ortsteil bestätigt: „Bis zum Jahresende ermitteln wir noch die nachbarschaftlichen Belange und räumen mögliche Konfliktpunkte aus. Dann veröffentlichen wir ein Exposé, mit dessen Hilfe wir jemanden finden, der das Bauland entwickelt.“ Ihm sei auch nicht bange, Interesse dürfte es genügend geben. Scheller spricht von mindestens drei Unternehmen, die schon gesagt hätten, dass sie dafür bereitstünden, das Gebiet zu erschließen und zu parzellieren, um dann fertiges Bauland an Menschen zu verkaufen, die Wohneigentum errichten beziehungsweise erwerben würden.

Referenzen in Brandenburg an der Havel

Alle drei Unternehmen hätten schon Referenzen in der Stadt beziehungsweise in der Region. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll es sich um die Firmen von Stefan Wajer, von Stephan Skalda sowie um den örtlichen Unternehmer Hartmut Schulz handeln.

Dringender Bedarf an Wohnraum

Ortsvorsteher Carsten Eichmüller sieht dringenden Bedarf an Wohnraum für Kirchmöser. „Es gibt Hunderte Anfragen von Bauwilligen aus dem Ort, aus der Stadt und aus der Umgebung. Auf dem Platz der Einheit genau zwischen Kirchmöser West und Ost könnte die neue Mitte des Ortsteils entstehen.“ Am liebsten wäre ihm ein geschlossenes Ensemble, wie es in Hohenstücken entlang der Willibald-Alexis-Straße entstehen soll. Die Groth-Gruppe will hier ein Parkquartier mit 241 Eigentumswohnungen beziehungsweise Reihenhäusern errichten.

Pufferflächen sind nötig

In Kirchmöser besteht die Schwierigkeit beziehungsweise die Herausforderung darin, dass der einst industriell geprägte Ortsteil noch jede Menge Industrie- und Gewerbeflächen hat. Für Wohngebiete gelten bestimmte Mindestabstände dazu, möglicherweise ist auch ein Mischgebiet als „Puffer“ notwendig. Das Problem will die Verwaltung nun irgendwie lösen.

Von André Wirsing