Brandenburg/H

Der Streik in den Asklepios-Kliniken Brandenburg an der Havel, Lübben und Teupitz ist in dieser Woche zwar ausgesetzt. Doch Verdi will den Streik am 15. November sieben Tage lang fortsetzen. Die beiden Tarifparteien sitzen am 16. November wieder am Verhandlungstisch.

Die Geschäftsführung der Asklepios Kliniken Brandenburg GmbH und die Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi liegen noch weit auseinander. Woran es aus ihrer Sicht liegt, erklären die Geschäftsführer Volker Thesing und Daniela Wolarz-Weigel im MAZ-Interview.

Wie sehr werden die Abläufe in den Asklepios Fachkliniken an den Streiktagen gestört, wenn sich nur 150 bis 200 der 1500 Mitarbeiter daran beteiligen?

Volker Thesing: Wir können die Versorgung der Patientinnen und Patienten aufrechterhalten. Aber natürlich spüren wir die Auswirkungen des Streiks massiv. Die Belegung ist geringer, was aber auch mit der Coronasituation zusammenhängen kann. Ich hoffe sehr, dass wir angesichts der sich verschärfenden Pandemie-Entwicklung sehr schnell eine Lösung in dem Tarifkonflikt finden.

Seit dieser Woche verhandeln Sie wieder mit Verdi. Wie weit sind Sie entfernt von der Gewerkschaft, die aktuell 95 Prozent der TvÖD-Gehälter fordert?

Daniela Wolarz-Weigel: In der großen Gruppe der examinierten Pflegekräfte sind wir bei diesen 95 Prozent. Wir haben zudem das sechste nachgebesserte Angebot vorgelegt. Es bietet je nach Berufsgruppe Gehaltssteigerungen von bis zu etwa 18 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von 33 Monaten.

18 Prozent für examinierte Pflegekräfte

Wo nehmen Sie die 18 Prozent her?

Wolarz-Weigel: Die sollen die examinierten Pflegekräfte der Gehaltsgruppe P 4 bekommen. Diese Gesamtsteigerung setzt sich im Jahr 2022 zusammen aus 3,4 Prozent lineare Steigerung, der Einführung der allgemeinen Pflegezulage mit 2 Prozent, die Erhöhung der Wechselschichtzulage macht 2,3 Prozent aus, die Erhöhung der Intensivzulage macht 0,33 Prozent und der Zusatzurlaub 0,48 Prozent in dieser Berufsgruppe aus.

Thesing: Zu diesen 8,54 Prozent im Jahr 2022 kommt die zweite lineare Steigerung um 1,6 Prozent im Jahr 2023. Die weitere Erhöhung der Wechselschichtzulage in 2023 wirkt sich mit 1,33 Prozent aus und die Arbeitszeitkürzung um 0,5 Stunden schlagen im Jahr 2023 mit 1,25 Prozent zu Buche, so kommen wir auf 4,18 Prozent im Jahr 2023. Hinzu rechnen wir die Corona-Zulage mit 5 Prozent, die wir noch in diesem Jahr brutto für netto auszahlen möchten.

Coronaprämie in Brandenburg an der Havel

Die Coronaprämie ist doch eine einmalige Sache. Warum rechnen Sie die trotzdem mit?

Wolarz-Weigel: Wir sehen unser Angebot als ein Gesamtpaket für die Laufzeit von 33 Monaten. Im Gegensatz zu anderen Kliniken hat die Bundesregierung für psychiatrische Krankenhäuser keine Corona-Prämien für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch staatliche Beihilfen vorgesehen. Die Prämie wird komplett durch uns bezahlt und ist nicht refinanziert.

Thesing: Im Sinne unserer Belegschaft wäre es wichtig, eine Einigung noch im laufenden Jahr zu erzielen. Denn nur bis Ende März 2022 können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Prämie von 1200 Euro steuerfrei erhalten..

Haustarif und öffentlicher Dienst

Ihr Angebot ist auf eine lange Geltungsdauer angelegt, fast drei Jahre. Die Schere zum Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TvÖD) würde in der Zeit noch größer.Oder sehen Sie das anders?

Wolarz-Weigel: Wir rechnen nicht mit den Steigerungen des TvÖD, denn wir haben eine andere Struktur.

Was meinen Sie mit Struktur?

Wolarz-Weigel: Unser Haustarifvertrag ist auf die Bedürfnisse psychiatrisch-neurologischer Fachkliniken ausgerichtet, zum Beispiel die Tätigkeiten auf der forensischen Station, auf geschützten Stationen und auf der Intensivstation, wo es Zuschläge gibt, die Verdi in ihren Tariftabellen nicht mit einrechnet.

Göttingen und Brandenburg an der Havel

Warum bewegen Sie sich beim TvÖD nicht auf Verdi zu?

Wolarz-Weigel: Wir sind optimistisch in die Verhandlungen gegangen. Aber im Gegensatz zu früher beschäftigt sich Verdi nicht mehr mit unserem Haustarif und dessen Struktur, sondern fordert uns die Struktur des TvÖD ab. Das ist schwierig und passt nicht zur Situation in unseren Häusern.

In den Asklepios-Kliniken in Hamburg und Göttingen geht es doch auch, dort zahlt das Unternehmen TvÖD. Warum sollte das nicht in den Brandenburger Kliniken funktionieren?

Thesing: Das ist historisch gewachsen und hat vor allem damit zu tun, dass diese Häuser eine andere Leistungsstärke haben. Der Unterschied ergibt sich aus den Kaufverträgen, die wir seinerzeit mit den Ländern Niedersachsen und Brandenburg abgeschlossen haben. In Göttingen mussten wir zehn Jahre lang den Tarif des öffentlichen Dienstes übernehmen. Die Landesregierung in Brandenburg legte 2006 nicht so viel Wert darauf, die Gehälter tarifvertraglich abzusichern. Der eigene Tarifvertrag des Landes lag rund 80 Prozent darunter.

Ost und West

Was ist mit Hamburg?

Thesing: Die Stadt Hamburg ist mit 25,1 Prozent Mitgesellschafter. In Hamburg mit seinen deutlich größeren Häusern befindet sich der Asklepios-Konzern in einem Arbeitgeberverbund mit vielen anderen Krankenhäusern und deren Gehaltsstrukturen.

Können Sie verstehen, dass Arbeitnehmer im Osten sich zurückgesetzt fühlen, wenn ihre Kollegen im Westen mehr verdienen?

Wolarz-Weigel: Die Argumentation funktioniert in der Öffentlichkeit immer gut, ich kenne das auch aus der eigenen Familie. Aber sie greift zu kurz. Wir geben an unsere Mitarbeiter genau das weiter, was wir in den Budgets mit unseren Krankenkassen verhandelt haben. Das haben wir über all die Jahre getan. Die Personalkostenbudgets werden in den psychiatrischen Kliniken leider nicht tarifkonform ausgeglichen, anders als in somatischen Krankenhäusern.

Thesing: Ich habe durchaus Verständnis für die Forderung der Angleichung der Vergütung, wir können sie aber leider nicht erfüllen. Wir müssen uns an den jährlichen Budgetsteigerungen orientieren. Diese haben wir immer an die Mitarbeiter weitergeleitet. Wir können nur das weitergeben, was wir mit den Kassen verhandelt haben. Leider ist es nicht so, dass wir in den psychiatrischen Krankenhäusern von West und Ost die gleichen Ausgangslagen auf der Erlösseite haben. Ausschlaggebend sind hier immer die Vereinbarungen der Kliniken mit den Krankenkassen.

Die Verluste der anderen

Ist Ihr Standpunkt beim TvÖD unverrückbar?

Thesing: Ja. Die von Verdi als vorbildlich dargestellten Kliniken Ernst von Bergmann, Städtisches Klinikum Brandenburg, Vivantes und Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus sind Häuser des öffentlichen Dienstes, aber auch Häuser mit erheblichen Defiziten. Vivantes weist einen Verlust von 30 Millionen Euro im Jahr 2020 aus, das Ernst von Bergmann auch mehrere Millionen. Da können und wollen wir nicht hin. Die Verluste dieser Kliniken werden von der jeweiligen Kommune bzw. bei Vivantes von der Stadt Berlin ausgeglichen. Das geschieht bei uns nicht. Wir wollen im Sinne unserer Patientinnen und Patienten erfolgreich sein, um kontinuierlich in bestmögliche medizinische Versorgung investieren zu können.

„Wir arbeiten gewinnorientiert“

Sie müssen und wollen als Privatunternehmen Gewinn machen. Inwiefern schränkt das Ihren Verhandlungsspielraum ein?

Thesing: Ja, wir sind nicht gemeinnützig und arbeiten gewinnorientiert. Aber wir wollen unsere Beschäftigten fair bezahlen im Rahmen der Leistungsfähigkeit unserer Häuser. Sie müssen dabei immer bedenken: Wir investieren unsere Gewinne in einem erheblichen Umfang beispielsweise in Medizingeräte oder die technische Ausstattung. Wir müssen die Investitionslücke schließen, die von den Ländern – in Missachtung ihrer gesetzlichen Investitionsverpflichtung – bei uns hinterlassen wird. Das müssen wir in unserer Planung berücksichtigen und dazu brauchen wir die Gewinne.

Wolarz-Weigel: Als der Asklepios-Konzern die Landeskliniken in Brandenburg übernommen hat, gab es zwei Tageskliniken in Rathenow und Königs Wusterhausen. Inzwischen gewährleisten wir mit 16 Tageskliniken eine gemeindenahe psychiatrische Versorgung.

Keine alten Rechnungen

Zurück an den Verhandlungstisch. Legen Sie am Dienstag noch etwas drauf?

Thesing: Natürlich kommt eine Einigung nur in Form eines Kompromisses zustande. Den Weg müssen aber beide Seiten gehen. Ich will nur signalisieren: Wir sind dazu bereit.

Was wird am Ende bleiben von dem langen Streik?

Thesing: Für mich ist es wichtig, dass wir nach Beendigung des Streiks vernünftig und vertrauensvoll weiterarbeiten können, ohne dass dann noch alte Rechnungen beglichen werden. Keiner, die sich am Streik beteiligt haben, muss in irgendeiner Form mit Ressentiments rechnen. Unser Ziel ist ganz klar: Wir wollen die Standorte der Kliniken und die Arbeitsplätze nachhaltig sichern. Damit gewinnen am Ende alle.

Von Jürgen Lauterbach