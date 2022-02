Brandenburg/H

Bevor es endlich mit den großen Wohnungsbaugebieten in Kirchmöser losgeht, verkauft die Kommune noch ein kleineres Grundstück. Die Brache an der Falkenstraße ist 4027 Quadratmeter groß und wird nach öffentlicher Ausschreibung zum Höchstgebot von 221.485 Euro veräußert – das entspricht einem Quadratmeterpreis von 55 Euro. Erwerber soll nach MAZ-Informationen der Projektentwickler Stefan Wajer sein.

Nachfrage ungebrochen hoch

„Die Nachfrage nach Baugrundstücken zur Eigenheimbebauung ist in Brandenburg an der Havel nach wie vor sehr hoch. Das ursprünglich für eine gewerbliche Nutzung vorgesehene Grundstück kann durch die immer näher heranrückende Eigenheimbebauung nun ebenso einer Wohnbebauung zugeführt werden“, schreibt die Chefin des kommunalen Liegenschaftsbetriebes GLM Angelika Köhler in ihrer Beschlussvorlage an den Hauptausschuss. Der soll am 14. Februar dem Verkauf zustimmen.

Nur eine Zufahrt möglich

Das Grundstück unweit der Straße Unter den Platanen und des einstigen Hochbunkers hat eine Besonderheit: Ein Parzellieren und einzelnes Vergeben von Baugrundstücken war ausgeschlossen, weil das ganze Areal wegen der geschützten Alleebäume nur über eine Zufahrt verfügt. Deshalb habe man sich entschlossen, das Grundstück vorrangig an einen Bauträger zu vergeben. der soll aus einer Hand planen und umsetzen, so dass mehrere Eigenheimgrundstücke entstehen.

Zwei Bewerber für Kauf

Zwei Bewerber meldeten sich auf die Offerte. Einer davon hatte weder einen Kaufpreis zum Bodenrichtwert noch ein hinreichend konkretes Erschließungs- und Entwicklungskonzept vorgelegt. Deshalb kam der andere Bieter zum Zuge, der beide Kriterien erfüllt haben soll.

„Das Konzept des Bieters sieht vor, fünf Eigenheimgrundstücke inklusive einer Bebauung zu schaffen.“ Das bedeutet, er erschließt nicht nur die einzelnen Parzellen, sondern setzt auch noch gleich die Häuser drauf und verkauft dann jeweils Haus und Grundstück zusammen.

2025 soll alles fertig sein

Zudem gebe es an dieser Stelle besondere Anforderungen des Umwelt-, Natur- und Denkmalschutzes. Diese würden allesamt berücksichtigt, so haben es die Vertragsparteien vereinbart. Das Vorhaben soll bis zum Jahr 2025 abgeschlossen sein, der Erwerber habe nachgewiesen, dass ein Finanzieren des Vorhabens gesichert ist. Die Kommune sichert sich seit einiger Zeit bei solchen Verträgen auch ab, indem sie einen Fertigstellungstermin vereinbart. Ist der Erwerber im Verzug oder kommt er seiner Bauverpflichtung nicht nach, kann die Stadt das Geschäft rückabwickeln.

Von André Wirsing