Brandenburg/H

Antje Jericho verzieht keine Miene, als ihr Apothekerin Andrea König den langen Stab in die Nase steckt. Sie möchte später noch ihre schwangere Enkelin treffen und macht vorher lieber noch einen Corona-Schnelltest. Seit Montag können Brandenburgerinnen und Brandenburger die kostenlosen Tests in Apotheken wahrnehmen. Die Nachfrage ist groß. 80 Nasen wird Andrea König an diesem Vormittag testen. Die Schnelltests sind für die Kundinnen und Kunden kostenlos. Aber wie viel verdienen die Apotheken daran?

18 Euro bekommen Apotheker pro Schnelltest

Direkt links neben dem Eingang hat Andrea König das kleine Testzentrum in der Apotheke im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof eingerichtet. Ein beigefarbener Raumtrenner, ein Stuhl und ein Tisch auf dem sich Wattestäbchen und ausgefüllte Einverständniserklärungen türmen. 15 Minuten dauert es, bis das Ergebnis vorliegt, die Getesteten warten so lange draußen vor der Tür.

„Das Testen ist natürlich ein Mehraufwand. Meine eigentliche Arbeit bleibt in der Zeit liegen“, sagt Andrea König. Jeden Tag von 8 bis 12 Uhr bietet sie die Schnelltests an. Die Tests sind für die Kundinnen und Kunden kostenfrei. König erhält 18 Euro für den Test, sechs Euro für das Material selbst und zwölf Euro für die Durchführung. Die Beträge werden über die Kassenärztliche Vereinigung abgerechnet.

In der Apotheke im Gesundheitszentrum wird seit Montag getestet. Quelle: Lena Köpsell

„Wir kommen plus minus null raus“

„Also reich wird man damit nicht“, sagt König. Sie glaubt, dass die geringe Vergütung auch ein Grund dafür ist, dass sich nur so wenige Apotheken freiwillig gemeldet haben. Nur drei von 26 Apotheken bieten die Schnelltests derzeit an. Antje Jericho ist extra mit der Bahn vom Görden zum Hauptbahnhof gefahren. „Bei uns in den Apotheken gab es keine Tests, auch nicht zu kaufen“, berichtet sie.

In Kirchmöser wird auch getestet. Zwei Stunden am Tag bieten Anne Friedrichs von der Apotheke am Südtor und ihr Team die Schnelltests an. Mehr könnten sie nicht stemmen, dafür reiche das Personal nicht aus. „Ich habe noch nicht nachgerechnet. Aber ich glaube, wir kommen so plus minus null raus“, sagt die Apothekerin. Sie haben extra ein Zelt vor der Apotheke aufgestellt, um dort zu testen und so das Testen vom normalen Besucherverkehr zu trennen. Das kostet, genauso wie die Schutzausrüstung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber auch Anne Friedrichs geht es nicht ums Geld, sagt sie. Es ginge ihr darum, die Stadt Brandenburg mit den Schnelltests zu unterstützen.

Apotheker bekommen weniger Geld als Ärzte

Jens Dobbert ist Präsident der Landesapothekerkammer Brandenburg. Quelle: Apothekerkammer

Ein bisschen geht es aber eben doch ums Monetäre. In einer Schalte mit dem Ministerium, Landräten und Bürgermeistern äußerte sich Jens Dobbert, der Präsident der Landesapothekenkammer, kritisch über die Vergütung. Es geht ihm vor allem um einen Punkt: Ärztinnen und Ärzte, die testen, bekommen für die Durchführung der Schnelltests 15 Euro vergütet. Also drei Euro mehr als die Apothekerinnen und Apotheker. „Das versteht kein Mensch. Die Prozedur ist die gleiche“, sagt Dobbert. Er fordert deshalb: „Gleiches Geld für gleiche Arbeit.“

Der Unterschied wurde vom Bund so beschlossen, eine Erklärung gibt es dafür nicht. In Bayern wurde der Satz bereits angeglichen, um mehr Anreize für Apothekerinnen und Apotheker zu schaffen. In Brandenburg hat sich in diese Richtung noch nichts bewegt. Jens Dobbert glaubt, dass das Problem hierzulande eher über die Landkreise geregelt wird. „Ein Landkreis ist mir bekannt, der im Gespräch mit den Apothekern über eine Angleichung ist“, sagt Dobbert.

6 Euro haben die Apotheker für jede FFP2-Maske bekommen

Aber haben Apothekerinnen und Apotheker nicht schon genug an der Krise verdient? Im Dezember bekamen Menschen über 60 Jahre oder chronischen Erkrankungen kostenlos drei FFP2-Masken, im Januar und Februar wurden zusätzlich noch einmal je zwölf Masken an Menschen aus Risikogruppen verteilt.

Nach Informationen der Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR, habe die Bundesregierung für die Masken deutlich mehr als den üblichen Einkaufspreis gezahlt. Das Maskenverteilprogramm soll insgesamt fast zwei Milliarden Euro gekostet haben. „Wir haben uns dumm und dämlich verdient“, wird ein Apotheker aus Berlin dazu zitiert.

Sechs Euro hat das Ministerium anfangs pro Maske veranschlagt, Anfang Februar wurde der Preis auf 3,90 Euro gesenkt. Im Einkaufspreis seien Masken aber schon für 60 bis 70 Cent zu haben, berichtet ein anderer Apotheker. Jens Dobbert widerspricht den Aussagen der Kollegen. „Als die Pauschale festgelegt wurde, waren die Masken rar und deutlich teurer im Einkaufspreis“, sagt er.

Andrea König testet 60 bis 80 Menschen am Tag in ihrer Apotheke. Quelle: Lena Köpsell

Nicht jede Apotheke hat sechs Euro pro Maske bekommen

Auch Andrea König wehrt sich gegen die Vorwürfe. „Natürlich war die Pauschale großzügig kalkuliert, keine Frage. Aber ich habe noch nie eine Maske für unter zwei Euro eingekauft“, sagt sie. Es sei zu der Zeit gar nicht so einfach gewesen, geeignete Anbieter zu finden, die schnell liefern konnten und zertifizierte Ware anbieten.

Außerdem haben die Apotheken eine einmalige Pauschale für die Masken ausgezahlt bekommen, die je nach Umsatz variierte. „Wir haben zum Beispiel fast das Doppelte an Masken ausgegeben wie ursprünglich kalkuliert. Da gab es einen richtigen Ansturm“, sagt König. Die Rechnung mit den sechs Euro pro Maske gehe also nicht immer auf.

Dass sie an der Krise verdienen würden, möchten König und Dobbert so nicht stehen lassen. Vor allem bei den Schnelltests habe sich Andrea König gar nicht die Frage nach der Wirtschaftlichkeit gestellt. „Ich möchte endlich mein normales Leben wiederhaben – und das ist eben mein Beitrag dazu“, sagt sie.

Antje Jericho ist ihrem normalen Leben nun indes ein Stück näher gekommen. Sie darf ihre Enkelin besuchen, der Schnelltest war negativ.

