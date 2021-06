Brandenburg an der Havel - Brandenburg an der Havel: Wildschweine dringen inzwischen vor bis an die Haustür

Wildschweine entdecken den Zentrumsring in Brandenburg an der Havel auf ihren nächtlichen Streifzügen. Sie dringen inzwischen vor bis an die Haustür. Im Plauer Schlosspark haben die schlauen Tiere hingegen eine Lektion gelernt.