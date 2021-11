Brandenburg an der Havel - Wochenmarkt am Katharinenkirchplatz in der Adventszeit ist jetzt doch gesichert

Kein Wochenmarkt, Verlegung hinter die Katharinenkirche oder eine gute Lösung für die Adventszeit? Die Stadtverwaltung in Brandenburg an der Havel hat eine händler- und kundengerechte Variante gesucht. Und sie gefunden.