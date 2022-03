Brandenburg/H

Der Krieg gegen die Ukraine und seine Folgen bringen die Helfer im Wohnheim in der Brandenburger Upstallstraße an ihre Grenzen. Bis in die Nacht zum Mittwoch waren die Mitarbeiter des Vereins „Soziale Arbeit Mittelmark“ (SAM) im Einsatz, um die Zimmer für bis zu 100 neue Gäste in Brandenburg an der Havel vorzubereiten. Bislang sind zwei ukrainische Familien angekommen.

Krieg sorgt für Ungewissheit

„Dienstagabend waren die Flüchtlinge noch in Berlin und haben die Nacht bei ehrenamtlichen Helfern verbracht. Wir hoffen, dass es allen Menschen in Not gut geht und brauchen jetzt neue Informationen“, sagt der Wohnheimleiter Gunnar Wildemann. Stadtsprecher Jan Penkawa hat auf MAZ-Nachfrage eine Erklärung. „Berlin hat die ersten Flüchtlinge von Dienstag wohl anders verteilt bekommen. Es sollen derzeit aber weitere Flüchtlinge verteilt werden, womöglich dann auch nach Brandenburg an der Havel.“ Sie sollen noch am Mittwoch die Stadt erreichen. Alle Ukrainer erhalten auf ihren Zimmer einen kleinen Willkommensblumenstrauss in den blau-gelben Nationalfarben.

Im Wohnheim in der Upstallstraße 13 sollen 100 Ukrainer leben können, 50 kommen zusätzlich in das Wohnheim in der Flämingstraße. Sozialarbeiter Daniel Glücker erklärt, dass die neuen Bewohner mit ihrem Pass vorerst nur drei Monate in Deutschland bleiben dürfen.

Nach diesem Zeitraum müssen sie bei der Ausländerbehörde eine erneute Verlängerung beantragen. „Der Krieg sorgt hier aber für Ungewissheiten, weil vieles noch unklar ist, dürfen Bürger oftmals noch nicht arbeiten“, sagt er der MAZ.

Zur Galerie Bis zu 100 Ukrainer entkommen dem Krieg und leben ab Mittwochabend im Wohnheim in der Upstallstraße. Mitarbeiter und Ehrenamtlern helfen den neuen Gästen und zeigen der MAZ Einblicke.

Lob für Hilfsbereitschaft

Inmitten des Chaos’ sorgt ein Team aus neun Helfern für Ordnung. SAM-Mitarbeiter wie Ute Kriegerke packen Spielsachen, Kleidung und Bettwäsche, holen Pakete und Lebensmittel wie Brot, Milch und Butter ab.

Die Betten für die neuen Gäste sind schon bezogen, der Tisch ist gedeckt. Wohnheimleiter Gunnar Wildemann ist beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der Brandenburger. „Diese Stadt ist der Hammer. Die Feuerwehr, der Katastrophenschutz, Hilfsorganisationen wie „Branne zeigt Haltung“ und private Spender beliefern uns rund um die Uhr“, sagt er.

In diesem Block leben die Flüchtlinge aus der Ukraine. Quelle: André Großmann

Er war 1986 als Tourist in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und schwärmt bis heute von seinen Erlebnissen. Diesen Krieg gegen das Land kann und will er nicht verstehen. „Diese Flüchtlinge wissen, wie der Krieg live ist, sie kennen ihn nicht nur aus dem Fernsehen. Ich freue mich über jeden Menschen, der in Sicherheit gelangt“, sagt der 57-Jährige.

Bewohner freuen sich auf die neuen Gäste

Momentan leben insgesamt 180 Bewohner aus mehr als zehn Nationen im Wohnheim. Doch was sagen sie zu den neuen Gästen, die hier einziehen? Der Afghane Armad Ershad Ahmadi freut sich auf die Ukrainer, die bald im Wohnheim in der Upstallstraße leben. „Ich spreche selbst etwas Russisch und wünsche diesen Menschen nur, dass sie endlich in Sicherheit sind. In Deutschland geht es ihnen jetzt gerade besser als zu Hause“, sagt er. Das sieht auch Ghulem Murtasa aus Pakistan so. Für ihn sind Menschen in Not Freunde, die Unterstützung brauchen und bekommen sollten. „Jeder Mensch, der aus dem Krieg flieht, hat Hilfe verdient. Das Entscheidende ist, dass wir alle friedlich zusammen leben“, sagt er.

Von André Großmann