Brandenburg/H

Der Wolf rückt auch in Brandenburg an der Havel immer näher an den Menschen heran. In der Nacht zu diesem Freitag hat er den rund 1,80 Meter hohen Zaun irgendwie überwunden und vier Ziegen einer kleinen Herde an der Ziesarer Landstraße gerissen.

Ziegenhalter Jan Neuefeind machte die Entdeckung am Morgen gegen 7 Uhr, als er sich über die Ruhe der sonst ganz gern meckernden Ziegen wunderte. Auf dem Privatgrundstück nahe der Glaserei Schlüter, das an Kleingärten und eine Eigenheimsiedlung grenzt, entdeckte er mehrere seiner Thüringer Waldziegen, die kurz zuvor Opfer des Raubtieres geworden waren.

Rechts liegt eine der toten Ziegen. Die Artgenossen laufen verstört durch die Gegend. Quelle: Jürgen Lauterbach

Zwei der anderthalb Jahre alten Tiere lagen bereits tot an verschiedenen Stellen der eingezäunten Fläche. Deren Kehlen waren durchbissen. Zwei weitere Ziegen hörte der Gerüstbauer noch jämmerlich röcheln.

Der Besitzer informierte sogleich das städtische Veterinäramt. Als die Tierärztin eintraf, lebten die beiden schwer verletzten Waldziegen immer noch. Mit einer tödlichen Spritze beendete die Amtsveterinärin das Leiden der Tiere.

Die übrigen Ziegen erkennt der Halter kaum wieder, so verstört laufen sie seit der Begegnung mit dem Wolf über das Grundstück. Zwei von ihnen weisen ebenfalls Bissspuren am Hals auf. „Aber offenbar hat der Wolf sie nicht richtig erwischt“, vermutet Jan Neuefeind. Auffällig ist, dass der Räuber drei der vier Tiere kaum zerfleischt hat und die Futterbeute nach den tödlichen Bissen einfach zurückgelassen hat.

Der Wolf hat auf dem Grundstück an der Ziesarer Landstraße seine Spur hinterlassen. Quelle: Privat

Sein Ärger über die Wölfe und die Tatenlosigkeit der Politik steigt nach der jüngsten Erfahrung. „Wann endlich unternimmt jemand etwas gegen die ständige Gefahr?“, fragt der Ziegenhalter, der sich nach dem Tod seiner halben Herde mit dem Gedanken trägt, die Ziegen abzuschaffen.

Wölfe den Kleingärten und Häusern ganz nah

Nur um den Wölfen einen Gefallen zu tun, dazu sind ihm seine Ziegen zu schade. Seit rund vier Jahren hält der Brandenburger ein paar Ziegen auf seinem Grundstück, das in unmittelbarer Sichtweite zu einigen Kleingartenlauben liegt.

Dabei hat Jan Neuefeind in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen mit seinen Haustieren gemacht. „Ich habe die Ziegen angeschafft, damit sie das Grundstück in Ordnung halten, und das haben sie auch geschafft“, versichert er.

Außerdem schätzt Jan Neuefeind die Tiere als Lieferanten von schmackhaftem Fleisch. Doch der Appetit ist ihm beim Anblick seiner Kreaturen vergangenen, deren Kadaver er nun entsorgen lassen muss.

Bissgutachter nimmt Schaden auf

Der Ziegenhalter hat außerdem Veterinäramt auch den Wolfsbeauftragten des Landes Brandenburg über den neuerlichen Angriff des Wolfes nahe dem Wohngebiet unterrichtet.

Ein Bissgutachter ist noch am gleichen Vormittag gekommen und hat den Schaden detailliert aufgenommen. Empfehlungen, wie Halter ihre Haustiere besser vor dem Wolf beschützen können, hatte er kaum auf Lager.

Jedenfalls beantwortet der Fachmann die entsprechende Frage des Brandenburgers eher ausweichend. Eine Empfehlung, sie zusammen mit Pferden oder Eseln zu halten, gibt er nicht ab. Einen Hütehund einzusetzen, verspreche nur Erfolg, wenn der Hund entsprechend trainiert sei. Zum Thema Zaun äußert er sich während des MAZ-Besuches nicht.

Das aktuelle Unglück an der Ziesarer Straße ist nicht das erste und einzige in der Umgebung. Erst vor rund zwei Wochen habe der Wolf zwei oder drei Ziegen nicht weit entfernt nahe dem Sandfurtgraben gerissen.

Kein Verständnis für Wolfsromantik

Neuefeind hat die noch vage Hoffnung, dass seine Tiere nicht ganz umsonst gestorben sind, sondern dass die Verantwortlichen im Land Brandenburg diesen neuerlichen Weckruf vielleicht hören. Für Wolfsromantik hat der Ziegenbesitzer nach der Attacke auf seine Ziegen jedenfalls keinen Sinn.

Erst am Vortag hat die MAZ über die gerissenen Schafe im Schatten der Dorfkirche von Köpernitz im Amt Ziesar berichtet. Die Halter von Nutz- und Haustieren in der Region sorgen sich schon lange wegen der zunehmenden Nähe des Wolfes zum Menschen und dessen Lebensraum. Die MAZ hatte vor einiger Zeit zu einer kontroversen Diskussion zum Thema eingeladen.

Von Jürgen Lauterbach