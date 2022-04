Brandenburg/H

Erst eine Explosion und dann Sirenen: Zwei Männer haben in der Nacht zum Samstag im Stadtteil Nord in Brandenburg an der Havel für Lärm und Aufregung gesorgt. Die 22 und 23 Jahre alten Verdächtigen sollen gegen Mitternacht in der Watstraße einen Zigarettenautomaten gesprengt haben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Zeugen hatten demnach die Tat beobachtet und die Beamten alarmiert.

Die beiden tatverdächtigen Männer sollen mehrere Schachteln mit Zigaretten gestohlen haben und dann geflohen sein. Weil sie nach Polizeiangaben betrunken waren, kamen sie offenbar nicht weit.

Polizei in Brandenburg an der Havel ermittelt zwei Verdächtige

Die Beamten fanden sie „im Rahmen einer Nahbereichsfahndung“, wie die Inspektion mitteilte, ganz in der Nähe des Tatortes. Die beiden Männer hatten auch die Beute bei sich.

Die Polizisten durchsuchten die Verdächtigen, stellten deren Personalien fest und ließen sie dann wieder laufen. Die Kripo hat den Fall übernommen und ermittelt nun wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und des besonders schweren Falls eines Diebstahls.

Die Summe des bei der Tat entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Laut Polizei haben die Täter zum Sprengen des Automaten Silvesterknaller verwendet. Das gerät war an einer Hauswand befestigt.

Von MAZonline