Brandenburg/H

Eine Zigarettenkippe stand am Anfang einer ungewöhnlichen Kettenreaktion. Am anderen Ende ging schließlich in einer Gartenanlage in der Straße Große Freiheit im Brandenburger Ortsteil Plaue ein Trampolin in Flammen auf. Zeugen hatten Feuerwehr und Polizei am Mittwochmittag alarmiert, weil sie den Brand bemerkten. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen.

„Nach ersten Ermittlungen könnte eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe die Gartenhecke entzündet haben, wodurch das Feuer dann auf das nahegelegene Trampolin übergriff“, sagt Polizeisprecher Oliver Bergholz. „Dabei wurde die Sprungmatte des Sportgerätes zerstört.“ Personen waren nicht in Gefahr. Der Sachschaden wurde auf etwa 400 Euro geschätzt. Die Polizei hat Spuren gesichert, Zeugen befragt und eine Strafanzeige zum Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Von MAZ