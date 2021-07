Brandenburg/H

Die Wohnsituation von Elmo, Helge und Blondi kann sich sehen lassen. Denn wer logiert nicht gern im Grünen, bei Vollpension, Rundum-Service und guter Gesellschaft? Für sportliche Betätigung ist gesorgt, mit den Nachbarn versteht man sich, auch die Ausstattung könnte nicht besser sein. Und gelte es, mit den Hufen abzustimmen, wäre ihnen und ihresgleichen stets eine komfortable Mehrheit sicher. Denn gemessen an der Einwohnerschaft ist Neuplaue zum überwiegenden Teil von Ziegen bewohnt, genauer: von Thüringer-Wald-Ziegen.

Typisch für die Thüringer-Wald-Ziege ist das geschwungene Horn. Quelle: Moritz Jacobi

Zwei Dutzend der Paarhufer tummeln sich in Gehegen von insgesamt rund eineinhalb Hektar, liebevoll bewirtschaftet von Doris und Olaf Kops. Seit mehr als zehn Jahren kümmern sich die beiden um den Fortbestand dieser fast in Vergessenheit geratenen Ziegenrasse, der einzigen eigenständig gezüchteten in Deutschland. Zuchtstätten dieser Art sind als Nutztier-Archen bzw. bei mehr als drei vom Aussterben bedrohten Rassen auch als Arche-Höfe bekannt. Die Nachzucht der Thüringer-Wald-Ziege setzte vor rund 20 Jahren ein, als es nur noch sehr kleine Bestände gab. Mit rund 1300 weiblichen Tieren gilt die Thüringer-Wald-Ziege in der Roten Liste gefährdeter Haustierrassen als „stark gefährdet“.

Doris Kops hat schon Ziegen von Hand aufgezogen und kennt ihre Schützlinge alle mit Namen. Quelle: Moritz Jacobi

Tiere mit Charakter

Sie selbst sind aus pragmatischen Überlegungen auf die Thüringer-Wald-Ziege gekommen, sagen Doris und Olaf Kops. „Wir wollten Tiere mit Charakter, die auch mal Faxen machen. Schafe waren uns in der Hinsicht einfach zu langweilig“, erinnert sich das Paar. Also Ziegen. Aber welche? Eine Milch- und Fleischziege sollte es sein, die zugleich auch robust ist. Die klassischen Rassen, etwa die Burenziege oder die Deutsche Edelziege, seien ihnen zu empfindlich gewesen. So fiel die Wahl auf eine genügsame Rasse aus dem Thüringer Wald.

Von Ziegen umringt: Wenn Doris und Olaf Kops das Gehege betreten, wollen alle Tiere dabei sein. Quelle: Moritz Jacobi

„Die Kuh des kleinen Mannes, sagte man früher“, erläutert Doris Kops, die in Berlin-Treptow sowie in Brandenburg an der Havel eine logopädische Praxis führt. „Die Bauern hielten diese Ziegen meist im Stall, weshalb dann auch der Gestank nicht ausblieb.“ Ihre „Jungs“ und „Mädels“ genießen dagegen den Luxus des jederzeitigen Auslaufs und kommen ohne jeden Mief aus. Dabei seien die individuellen Vorlieben und Charakterzüge bei Thüringer-Wald-Ziegen durchaus stark ausgeprägt, sagt Olaf Kops, der im Haupterwerb als Psychologe und Coach naturgemäß einen guten Riecher für Persönlichkeiten hat.

Eine solche Persönlichkeit – und mit zwölf Jahren zugleich die Dienstälteste in der Herde – ist „Möwe“, eine treue Seele, die auf Zuruf ohne zu zögern ihre Herde verlässt und die Nähe von Doris und Olaf Kops sucht. „Sobald sich hier Leute in einer Runde stellen und erzählen, stellt sich Möwe stets dazu und hört mit, egal was ihre Herde dann gerade treibt“, sagt Olaf Kops und tätschelt seinem gehörnten „Haushund“ den Rücken.

Alle Hände voll zu tun

Mehr als die aktuell 19 Ziegen und vier Böcke möchte das Züchterpaar nicht halten. „Bei größeren Herden gibt es automatisch mehr Cliquenbildung und Zank, und natürlich auch mehr zu tun.“ Zum Beispiel bei der Lammung. Die setzt nach einer Tragzeit von 153 Tagen ein und erfordert nicht nur dem Muttertier einiges ab.

Denn Doris und Olaf Kops leisten handfeste Geburtshilfe und haben zu diesem Zweck einen Kurs beim Zuchtverband belegt. „Wenn die richtige Lage nicht gegeben ist, muss das Lamm notfalls sogar wieder zurück in den Mutterleib geschoben und gedreht werden“, beschreibt Olaf Kops die heikle Situation. Auch vor Kolkraben müsse der Nachwuchs geschützt werden.

Nicht immer geht bei der Geburt alles glatt. Dann sei ein guter Tierarzt mit Nutztier-Erfahrung Gold wert, so die zeitweiligen Geburtshelfer. Ziege Alfi zum Beispiel sei nach ihrer Geburt wochenlang gelähmt gewesen, habe nur noch schwach geatmet. „Wir haben sie dann von Hand aufgezogen, immer wieder massiert und langsam aufgepäppelt“, erinnert sich Doris Kops.

Olaf Kops und seine tierische Gefährtin: die Thüringer-Wald-Ziege. Quelle: Moritz Jacobi

Ob sich die Zucht wirtschaftlich rechnet? In einer Nutztier-Arche steht die artgerechte Haltung im Vordergrund, weniger der Ertrag, sagen die Betreiber. Die Tiere sollen erwachsen werden können. Ihre zertifizierte Herdbuchhaltung zielt deshalb vorwiegend auf den Verkauf der Lämmer an andere Züchter ab. Gefragt sei vor allem braunes Fell, oder wie der Züchter sagt: „Wir züchten in Richtung Schoko.“ Für Stammkundschaft sorgt zudem der als Dünger geschätzte Ziegenmist. Die Milch hingegen ist rein für den Eigenbedarf.

Wenn es um leckeres Blattwerk geht, steigen einem die Ziegen schon mal keck auf die Schultern. Quelle: Moritz Jacobi

Der Gewinn ist für die beiden Züchter auch immaterieller Art: Zum einen als Ausgleich zum Berufsalltag. Dann natürlich der ideelle Aspekt des Bewahrens von Agrarkultur, wie es andernorts auch mit alten Hühnerrassen, Apfelsorten oder Tomaten aus DDR-Zeiten praktiziert wird. Und schließlich auch das Knüpfen neuer Bekanntschaften: „Durch die Tiere haben wir letztlich viel mehr Kontakt zu den Menschen hier“, sagt Doris Kops.Und meint nicht nur die Kundschaft.

Eine Ziegenfarm zeigt Flagge

Denn längst haben ihre Ziegen den Rang einer kleinen Sehenswürdigkeit, die dem Ort etwas Prägendes verleiht. Radfahrer, Spaziergänger, Wanderer oder einfach „Männer, die auf Ziegen starren“ – früher oder später bleiben sie alle an der Nutztier-Arche stehen und schauen kontemplativ den Tieren zu. Olaf Kops hat den Besuchern von Neuplaue deshalb eine Sitzbank gebaut. Dank seines kleinen Zuchtbetriebs hat der abseitige, 1650 als Wüstenbriest erstmals urkundlich erwähnte Weiler sogar eine eigene Flagge. Ein Ziegenkopf auf gelbem Grund weht weithin sichtbar am Fahnenmast.

Wohl eher dem Geruch nach orientiert sich allerdings der Wolf, der immer mal um die großen Gehege schleicht. Bislang vergebens, denn Olaf Kops hat die Zäune gut gesichert. Der handwerklich versierte Brandenburger hat bereits etliche Stallungen und Anlagen für seine Ziegen entworfen und gezimmert, immer das nächste Projekt vor Augen. So wird derzeit ein rustikaler Bienenwagen umfunktioniert und soll künftig als Picknick- und Aussichtsraum mitten im Ziegengehege dienen.

Vom umfunktionierten Bienenwagen aus soll künftig das Picknicken mitten im Gehege möglich sein. Quelle: Moritz Jacobi

Olaf Kops zeigt seinen selbstgebauten Ziegenwagen. Quelle: Moritz Jacobi

„Zukünftig möchten wir außerdem einen der Böcke abrichten und vor den Holzkarren spannen, damit Kinder darin umherfahren können“, sagt er und zeigt auf das selbst gebaute Vehikel. „Vermutlich wird es Gerd, unser Kastrat. Der ist schon sehr kinderlieb.“ Und weil ein echtes Ziegengeschirr eine Rarität sondergleichen darstellt, tut es in Gerds Fall auch ein hundert Jahre altes Hundegeschirr vom Bauern nebenan.

Von Moritz Jacobi