Forschen, Weltenbummeln oder Unternehmensleitung? Der Traumberuf kann sehr unterschiedlich aussehen und Jungen wie auch Mädchen sollten sich da persönlich keine Grenzen setzen. Am Donnerstag, 28. April, ab etwa 9 Uhr stellt die Technische Hochschule Brandenburg im Rahmen des landesweiten Zukunftstages für Jungen und Mädchen verschiedene Wege der Selbstverwirklichung vor.

Nach dem Motto „praktisch gedacht“ geht es vor allen Dingen dar-um, Denkanstöße zu erhalten und zugleich selbst Hand anzulegen. So können sich die Jugendlichen einfach mal ungezwungen ausprobieren und dabei fern von klassischen Rollenbildern erfahren, wo ihre individuellen Stärken liegen.

Workshops beim Zukunftstag an der THB

„Warum es ohne Medizininformatik keine Überlebenden bei Greys Anatomy geben würde“ oder ein „Licht-Graffiti-Workshop“ sind zwei der vielfältigen Angebote des Fachbereichs Informatik und Medien für Schülerinnen und Schüler.

Der Fachbereich Wirtschaft veranstaltet währenddessen unter anderem eine „Design Challenge“ und ein Schnupperpraktikum im Programmieren. Eisen mit Laser und Stahl mit dem Wasserstrahl werden im Fachbereich Technik geschnitten. Außerdem gibt es dort zum Beispiel einen 3D-Druckworkshop.

„Für uns als technische Hochschule ist es besonders wichtig, gerade die Mädchen für MINT-Berufe zu begeistern“, sagt Katarzyna Wójcik, Referentin für Chancengleichheit und Bildungsperspektiven an der Technischen Hochschule Brandenburg (THB).

MINT steht für Studienfächer und Berufe in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. „Hier werden unbedingt mehr Frauen in der Welt gebraucht – nicht nur wegen des Fachkräftemangels, sondern auch für mehr Schwung und andere Perspektiven auf die Arbeitsfelder in den Laboren und Fabriken“, so Katarzyna Wójcik.

Studium und Familie verbinden

Die Familienbeauftragte der Hochschule Julia Maricek ergänzt: „Deshalb sind wir unter anderem sehr darum bemüht, ein Studium an der THB familienfreundlich und flexibel zu gestalten. So müssen sich junge Menschen nicht zwischen einer akademischen Bildung und frühzeitiger Familienplanung entscheiden.“

Der landesweite Zukunftstag bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, für einen Tag einen Blick in die Arbeitswelt in Ausbildungsbetrieben und Studieneinrichtungen zu werfen. Für die Angebote an der Technischen Hochschule Brandenburg können sich Schulklassen und individuell Interessierte ab Jahrgangsstufe 7 über die zentrale Homepage anmelden. Einfach unter https://zukunftstagbrandenburg.de/ auf „Anmeldung für Schülerinnen und Schüler“ klicken und das Formular mit der THB als Wunscheinrichtung ausfüllen.

Die 1992 gegründete Technische Hochschule Brandenburg ist eine moderne Campushochschule mit Sitz in Brandenburg an der Havel. Das Lehrangebot erstreckt sich über die Fachbereiche Informatik und Medien, Technik sowie Wirtschaft – zunehmend auch in berufsbegleitenden und dualen Formaten.

Die THB fördert besonders die Möglichkeit eines Studiums ohne Abitur. Die rund 2700 Studierenden werden von 67 Professorinnen und Professoren betreut. Alle Studiengänge führen zu einem Bachelor- oder Master-Abschluss.

Mehr Informationen unter www.th-brandenburg.de

