Brandenburg an der Havel bekommt den nächsten Container-Hort

Brandenburg/H

Die Stadt Brandenburg an der Havel braucht schon wieder einen Container-Hort als Übergangsquartier bis das neue Schulzentrum am Wiesenweg fertig ist, sagt der kommunale Kita-Planer Tony Eisbrenner.

Rechtsanspruch bis zur vierten Klasse

„Der Bedarf an Hortplätzen wird ausgehend von den aktuell prognostizierten Schülerzahlen der Grundschulen ermittelt. Grundsätzlich wird der Bedarf an Hortplätzen pro Grundschule mit der Zahl der Schülerinnen und Schüler der Grundschule in der ersten bis vierten Klasse gleichgesetzt.“ Zum Verständnis: Schulkinder bis zur vierten Klasse haben einen absoluten Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung, die älteren Grundschulkinder nur einen bedingten Rechtsanspruch.

Schülerzahl steigt stetig

Nach Berechnungen der Stadtverwaltung steigt die Zahl der Grundschüler allein in ausgewählten Einrichtungen bis zum Schuljahr 2025/26 um bis zu 155 Mädchen und Jungen. Das betrifft die Grundschulen „Frederic Joliot Curie“, „Theodor Fontane“, „Kleine Gartenstraße“, „Schule am Krugpark“ sowie „Luckenberger Schule“. Die jeweiligen Horte haben derzeit Kapazitäten von 975 Plätzen, dem stehen 1131 Grundschüler der ersten bis vierten Klassen in der Innenstadt gegenüber.

Das Baufeld für das Hort-Provisorium ist schon weitgehend beräumt. Quelle: Heike Schulze

Lösung für die Krugparkschule

Eine Lösung ist nur für die Krugparkschule in Sicht: „Für die Betreuungsbedarfe in der Schule am Krugpark zeichnet sich in Kooperation mit dem VHS Bildungswerk in Zusammenhang mit einem möglichen Neubau eine Lösung ab. Die Planungen diesbezüglich laufen. Als Übergangslösung ist hier die Ausweitung der Kooperation zwischen Schule und Hort Windrad, aber auch Naturschutzzentrum Krugpark bereits in Umsetzung“, sagt Eisbrenner.

Standzeit von mehr als zwei Jahren

Bleibt noch der Bedarf für die Innenstadt-Kinder: „Bis zur Inbetriebnahme des neuen kombinierten Grundschul- und Oberschulzentrums inklusive Hort ist aus heutiger Sicht zur Sicherung der aktuell bekannten Rechtsansprüche eine Übergangslösung erforderlich. Mit Blick auf die Vorbereitungszeiten für eine Betreuungseinrichtung mit einer Standzeit von mehr als zwei Jahren ist mit den Planungen der Übergangslösung unmittelbar zu beginnen, ein Auftrag an das städtische Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wurde bereits erteilt. Eine Inbetriebnahme wird zum Schuljahresbeginn 2023/2024 angestrebt.“

100 Plätze stehen zur Verfügung

Das Provisorium soll vor allem die Situation an der Luckenberger-, Fontane- und Curie-Schule deutlich entspannen. Es werde nun mit einer Kapazität von 100 Plätzen geplant. Diese Platzanzahl sei zwar geringer als der errechnete Gerade in der Innenstadt zeigten die Erfahrungswerte, dass Eltern dazu tendieren, ihre Kinder früher als in anderen Stadtteilen aus dem Hort herauszunehmen und andere Angebote der Jugendarbeit beziehungsweise der Schulen nutzen.

Der Liegenschaftsbetrieb GLM habe zusammen mit der Stadtplanung alle Standorte geprüft, die in städtischem Eigentum sind, die erforderliche Größe von etwa 1500 Quadratmetern haben und möglichst fußläufig von den Kindern der Curie-Schule erreichbar sind. Im Ergebnis komme nur der Standort in der Hauptstraße direkt an der Straßenbahnhaltestelle „Jahrtausendbrücke“ in Frage.

Erweiterung bei den Havelkids

An diesem Standort sind aufgrund des begrenzten Außengeländes maximal 100 Plätze möglich. „Parallel wird an der Erhöhung der Kapazität im Hort Havelkids gearbeitet, um auf eine sich verändernde Bedarfslage reagieren zu können“, sagt Eisbrenner. Der Hort im einstigen Augustaheim in der Kleinen Gartenstraße war erst im vergangenen Jahr bezogen worden, nachdem es fast drei Jahre lang eine Übergangslösung in einem Container-Hort in der Bauhofstraße gegeben hatte.

Für die Planung, Herrichtung, Erschließung, Antransport, Installation, Rückbau und Abtransport fallen insgesamt Aufwendungen in Höhe von ca. 615.000 Euro an, die im Wirtschaftsplan des GLM aufgenommen wurden. Zusätzlich werden jährliche Mietkosten in Höhe von 296.800 Euro sowie jährliche Betriebskosten in Höhe von 52.500 Euro in den städtischen Haushaltsplan aufgenommen.

Von André Wirsing