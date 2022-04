Brandenburg/H

Es ist erstaunlich, wie sehr sich die Lokalpolitik in den zurückliegenden Jahren von ihrer Aufgabe verabschiedet, Lokalpolitik zu machen, den Wandel der Stadt zu gestalten, um beste Lösungen zu ringen und die Themen der Zeit auch zum Spiegel ihrer Politik werden zu lassen.

Ein ebenso beredtes wie groteskes Beispiel dafür lieferte die jüngste Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch. Sie erinnern sich, liebe Leser: In Europa herrscht Krieg. Tausende Flüchtlinge kommen aus dem Kriegsgebiet ins Bundesland, 800 bereits in die Stadt Brandenburg. Inflation und Kriegsfolgen treiben die Preise in die Höhe. Der Klimawandel senkt das Grundwasser. Dutzende Baustellen an Brücken und Straßen kommen in der Havelstadt nur schleppend voran. Und da war auch noch was mit Corona.

Es gäbe also Themen, die die Lokalpolitik berühren müssten. Doch wer glaubte, in diesen Themen läge Brisanz, die das Herz der Lokalpolitik bewegen, sah sich Mittwoch getäuscht. Oberbürgermeister Steffen Scheller informierte zwar in einer kurzen Rede zu allgemeinen Themen auch über den Stand der Aufnahmen in den Flüchtlingsheimen und hatte noch dies und das in petto.

Allein: Eine Reaktion, eine Diskussion blieben aus. Ein wenig erinnerte das an den Bundestag, wenn der Ukraine-Präsident Selenskyj redet und fleht und hernach die Geburtstagsliste abgearbeitet wird.

Als es wenig später um zusätzliche Millionen ging, die wegen der Flüchtlinge im Haushalt der Stadt eingestellt werden müssen, wurde gänzlich auf eine Diskussion verzichtet. Einstimmig hoben die Stadtverordneten ihre Hände zum Beschluss.

Und so ging das weiter. Obwohl es durchaus um brisante Themen ging - beispielsweise den Jahresabschluss des Stadtbades. Der sieht ganz gut aus. Im Corona-Jahr war der Laden ja auch meist dicht. Aber was explodierende Heizkosten für Millionen Liter Wasser in naher Zukunft bedeuten, könnte man zumindest ansprechen. Nichts da. Friedhofsstille.

Das ändert sich erst, als der Beschluss 039/2022 aufgerufen wird. Darin geht es darum, dass die SVV beschließen solle, den Platz am Neustädtischen Wassertor (im Volksmund Pfaffe-Kai) mit dem Namen „Slawenfürstin-Petrissa-Platz“ zu benennen. Slawenfürstin wer?

Ja, im Vorjahr schon hatten die Stadtverordneten sich mit dem Projekt befasst, mehr weibliche Straßennamen ins Stadtbild zu bringen. Hatte dann aber festgestellt, dass es gar nicht so viele Damen gab, die Geschichte geschrieben hatten und unerwähnt sind. Man weiß nicht genau, wer auf das schmale Brett kam, jetzt Petrissa zu ehren.

Die Verwaltung schreibt selbst: „Über die Person der letzten (adligen) Fürstin der slawischen Heveller selbst weiß man nur wenig, denn sie lebte im 12. Jahrhundert, zu einer Zeit, aus der nur wenige schriftliche Zeugnisse überliefert sind. Sie dürfte um 1100/1110 geboren worden sein, verstorben sein dürfte sie nach 1160.“

Und weil sie kinderlos blieb, hielt die Witwe von Pribislaw-Heinrich dessen Tod „tagelang geheim, um dem Markgrafen zu ermöglichen, zur Brandenburg zu kommen und sein Erbe anzutreten.“ Damit sei ein Erbfolgekrieg verhindert und Frieden gesichert worden. Angeblich. Vielleicht war die Dame aber auch ein Miststück. Man weiß es nicht.

Folglich entspann sich in der SVV eine einstündige absurde Diskussion - mit Änderungsanträgen, Reden und Gegenreden, mit Geschäftsordnungsanträgen und Appellen, mit grotesken Behauptungen und ungezählten Wortmeldungen. Und das, obwohl – wie das Rathaus ja schreibt – es nur „äußerst dürftige Überlieferungen“ zur guten Petrissa gibt.

Nach einer Stunde kam gottlob der Antrag, die Debatte zu beenden und abzustimmen. Mit dem deutlichen Ergebnis: dass außer ein paar Linken und ein paar Grünen niemand diesen Namen wollte. Selbst der OB stimmte gegen die Vorlage seiner Verwaltung. Petrissa ist tot! Es lebe... ?

Seit geraumer Zeit ist der Trend zur Entpolitisierung der Lokalpolitik in Brandenburg zu betrachten. Und das wird so weitergehen. Die Linken hatten jetzt den Antrag gestellt, das mächtige Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM) der Stadt – dort werden Immobilien verwaltet aber auch verkauft und – wie das neue Schulzentrum – gebaut, durch einen Werkausschuss zu begleiten, der dem GLM auf die Finger schaut.

Das böte Konfliktpotenzial und könnte der Lokalpolitik Einfluss zurück geben. Allein: Auch das war und ist nicht gewollt. Man wird sich also weiter um Straßennamen balgen.

Von Benno Rougk