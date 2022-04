Brandenburg/H

Mein Auto nutze ich zu 99 Prozent beruflich. Ich fahre zu den Häfen und Marinas in der Region, pflege deren Daten in eine große Online-Hafendatenbank ein. Außerdem prüfe, fotografiere und filme ich für einen Bootshändler hochwertige Yachten im Umkreis von etwa 200 Kilometern, die zum Verkauf stehen und von dem Händler vermittelt werden. Seit diesem Jahr bin ich auch öfters für die MAZ unterwegs, um die Landwirte in der Region zu besuchen.

Würde ich diese Jobs nicht machen und nur im Büro sitzen und schreiben, hätte ich am liebsten gar kein Auto. Ich hatte lange Jahre keines, habe mir nur dann eines gemietet, wenn es notwendig war und ansonsten habe ich entspannt Busse, U-Bahnen, S-Bahnen, Züge und Flieger benutzt.

Wer in meinen früheren Wohnorten Hamburg und Berlin mal mit dem Auto und danach mit dem ÖPNV unterwegs war, wird schnell merken, dass das Auto dort die schlechtere Wahl ist. Meine Frau als gebürtige Berlinerin ist nie auf die Idee gekommen, einen Führerschein zu machen. Leider ist das hier in unserer Region jedoch alles anders.

In dieser Woche wären wir ohne mein Auto nämlich ziemlich aufgeschmissen gewesen. Anja arbeitet in der Architekturbranche und musste letzten Montag nach Berlin ins Büro ihres Arbeitgebers. Das kommt selten vor, weil sie in Brandenburg an der Havel ein eigenes Büro hat und nur in Ausnahmefällen nach Berlin reist.

Von Brandenburg an der Havel im Zug nach Berlin

Dazu besteigt sie einfach den RE1 und ist im Nu in der Hauptstadt. Wenn alles funktioniert, ist diese Verbindung wirklich schnell und komfortabel. Wenn das Wörtchen „wenn” nicht wäre.

Und dieses Wörtchen führte zu einer kleinen Odyssee: Am Montag gab es einen Defekt an einem Stellwerk auf der Strecke. Daher war es nur möglich, den RE1 ab Werder zu nutzen. Also fragte sie mich, ob ich sie kurz nach Werder bringen könne. „Kurz” indes wird nach Werder derzeit verhindert.

Ewige Baustelle in Brandenburg an der Havel

Denn wegen des Zugausfalls hatten wohl viele Brandenburger diese Idee, was zu einem höheren Verkehrsaufkommen führte. Vor allem an der Baustelle auf der B1 Richtung Schmerzke staute sich der Verkehr.

Meine Google-Navi-App, die in Echtzeit die aktuelle Fahrzeit berechnet, zeigte nur rote Linien und deutlich über eine Stunde Fahrzeit an. Das würde zu lange dauern.

Also kam ich auf die Idee, von Nauen aus mit dem Zug zu fahren. Nauen ist ja auch nur gut 30 Kilometer entfernt und von dort dauert es bis Berlin mit der Bahn 37 Minuten. Da ich an diesem Tag viel zu tun hatte, schaute Anja nach, wie lange man mit dem ÖPNV von Brandenburg nach Nauen benötigt.

Alle Schlauen kommen nach Nauen. Quelle: Stephan Boden

Die App schlägt vor, mit zwei Zügen (via Berlin in anderthalb Stunden) zu fahren, was an diesem Tag ja nicht ging. Die Alternative: der Bus. Zwischen den Städten sollte es ja, so würde man meinen, eine Busverbindung geben. Direkt gibt es sie nicht, man muss einmal Umsteigen. Fahrtzeit: Eine Stunde und 53 Minuten. Fast zwei Stunden für 30 Kilometer. Ernsthaft? Das geht ja mit dem Tretroller schneller.

Also fuhren wir mit dem Auto nach Nauen – zwei Personen hin, eine zurück. Unterwegs: viele Autos, die von Brandenburg nach Nauen gurken, viele Autos, die von Nauen nach Brandenburg gurken, meistens nur eine Person im Auto.

So klappt das nie mit der Verkehrswende

Auf der Rückfahrt habe ich mich deswegen ernsthaft gefragt, wie wir das eigentlich mit der Verkehrswende hinbekommen sollen. Zwei Stunden für 30 Kilometer macht doch niemand freiwillig. Da gurkt natürlich jeder mit dem Auto rum.

Eine Freundin von mir wohnt in Borkwalde und arbeitet am Flughafen BER. Es gab wohl mal eine direkte Zugverbindung ab Borkheide. Diese ist aber offenbar vor Jahren eingestellt worden. Nun fährt sie jeden Morgen mit dem Zug hoch nach Berlin und wieder runter zum BER. Das macht pro Tag drei Stunden. Bei 23 Arbeitstagen sind das über 60 Stunden Fahrt pro Monat. Oft nimmt sie das Auto, obwohl sie das eigentlich gar nicht möchte. Aber es dauert halt nur gut 30 Minuten.

Der ÖPNV klappt in unserer Stadt gut. Aber sobald man die Städte verlässt und andere Städte erreichen will, sind die Verbindungen häufig katastrophal. Wundert einen da noch, dass hier so viel Autoverkehr herrscht? Und mal ehrlich: Glaubt irgendwer, dass bei unseren langen Planungszeiten sich das Ganze in den nächsten 20 Jahren signifikant ändern wird?

Von Hamburg über Brandenburg an der Havel nach Berlin

Und wenn es dann mal gute Verbindungen gibt, begegnen einem andere Probleme. Ich nahm vor kurzem von einem Geschäftstermin in Hamburg ein befreundetes Paar mit, das nach Berlin wollte. Also fuhren sie mit mir nach Brandenburg, um von dort den RE1 zu nehmen.

Am Hauptbahnhof ging ich noch auf eine Zigarette mit auf den Bahnsteig. Und das war ihr Glück. Denn der Ticketautomat ist eine Zumutung. Wenn man nicht von hier ist und nicht weiß, welches Ticket man kaufen muss, um nach Berlin zu fahren, ist man völlig aufgeschmissen.

Günther am Brandenburger Hauptbahnhof. Quelle: Stephan Boden

Die hätten glatt ein Brandenburg-Berlin-Ticket (so heißt das) für über 30 Euro gekauft. Das macht logisch gesehen Sinn, denn niemand kann etwas mit Begriffen wie „Verbund-Tarif” anfangen.

In London klappt das besser als in Berlin und Brandenburg

Die beiden sind übrigens keine Landeier, arbeiten in der Forschung und leben in London. Anja und ich sind vor ein paar Jahren mal nach London gesegelt und haben dort die Stadt mit Bus und Bahn erkundet. Man hält beim Einsteigen und Aussteigen sein Smartphone an ein Terminal und die App bucht automatisch den günstigsten Tarif einfach ab.

Da kommen gleich zwei Dinge zusammen: moderner ÖPNV und Digitalisierung. Ich glaube, bevor wir das hier hinkriegen, nutzen wir eher wieder Eselskarren.

Von Stephan Boden