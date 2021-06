Brandenburg an der Havel erwacht aus dem Corona-Schlaf

Brandenburg/H

Brandenburg an der Havel kehrt langsam aber sicher aus dem Corona-Schlaf zurück. Nachdem die Gastronomen zu Pfingsten endlich wieder die Tische rausstellen durften, kommen jetzt ab Donnerstag die nächsten Öffnungsschritte. Was ist in der „neuen Normalität“, wie es oft so schön heißt, erlaubt? Und was erhoffen sich die Gewerbetreibenden? Die MAZ hat sich in der Stadt umgehört.

Endlich wieder schwitzen

Seit Montag wird wieder geschwitzt im Fitnessstudio „Life- die Fitnesslounge“ am Molkenmarkt. Nur den Schweiß nach dem Training wieder abduschen ist noch nicht erlaubt. Aber das ist den Sportfans egal. „Die Leute wollen sich bewegen. Die lassen sich von geschlossenen Duschen nicht aufhalten“, sagt Mitinhaber Dirk Wittich. Zwar gab es auch einige, die ihre Mitgliedschaft im letzten Jahr gekündigt haben, aber der Großteil hält dem Fitnessstudio die Stange, sagt Wittich.

Die wichtigsten Corona-Änderungen auf einen Blick Das gilt ab dem 3. Juni: Restaurants und Bars: Testpflicht für Innen und Außenbereich. Lässt das Restaurant oder die Bar den Innenbereich geschlossen braucht man kein Testergebnis vorzeigen. Kultur: Theater, Kino und Konzerte sind wieder möglich. Einzelhandel: Testpflicht und Terminbuchung entfallen Veranstaltungen: Drinnen sind höchstens 200 Personen erlaubt, draußen sind es 500. Private Feiern:Drinnen sind höchstens 30 Personen erlaubt, draußen sind es 70.

Durch Corona hat sich alles nach Hause verlagert, auch der Sport. Viele Menschen haben sich teure Heimtrainer angeschafft oder sich per Video in die Yogastunde geschaltet. Aber Wittich glaubt nicht, dass die Menschen in dem halben Jahr ihr Bewusstsein komplett verändert haben. „Zuhause hat man immer eine Ausrede. Im Fitnessstudio zählt das nicht, da hilft auch die Gruppendynamik“, sagt er.

Endlich wieder Popcornrascheln

Am Donnerstag könnten die Kinos in Brandenburg an der Havel wieder öffnen. Und trotzdem haben sich die meisten Kinos bundesweit darauf geeinigt erst am 1. Juli zu öffnen. Aber warum? „Wenn wir jetzt öffnen würden, könnten wir den Leuten nur aufgewärmte Filme aus dem letzten Jahr zeigen. Das wollen wir nicht“, sagt Tim Maristany Klose, Inhaber des Movietown in Wust. Es brauche ein paar Wochen Vorlaufzeit, bis die Verleiher die neuen Filme präsentieren können. Und auch der Popcornlieferant ist nicht so spontan wie die Politik.

Noch vermisst Tim Maristany Klose seine Zuschauer im Movietown Wust. Quelle: André Großmann (Archiv)

Auch wenn Sommerzeit nicht gerade die beste Kinozeit ist und bald die Europaweltmeisterschaft Konkurrenz macht, freut sich Klose auf den Juli. Die Filme stehen auch schon fest. Neben einem dem neuen „Fast & Furious“ Streifen, wird auch der Kinderfilm „Peter Hase 2“ zu sehen sein, der eigentlich schon zu Ostern in die Kinos kommen sollte. Dass sich die Menschen zu sehr Zuhause mit Netflix und Co. eingeigelt haben und die Kinos nicht mehr zu schätzen wissen, glaubt Klose nicht: „Natürlich werden die Streaminganbieter weiter wachsen, aber Kino ist und bleibt ein Erlebnis. Und wer hat schon einen 23 mal 21 Meter großen Flatscreen Zuhause?“

Endlich wieder im Hotel schlafen

Die Altstadtpension ist endlich wieder ausgebucht. Ab dem 11. Juni darf Hans Günther Koch wieder Touristen empfangen. „Der Sommer wird gut. Wir haben jetzt schon viele Buchungen. Vor allem von Tagesgästen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind“, sagt Koch. Für die hat der Brandenburger extra neue Fahrradständer bauen lassen, auch einige Gästezimmer wurden saniert. Nicht nur die Pension, auch angeschlossene Gaststätte, das Schifferstübchen, öffnet wieder. „Freitag geht es los. Wir wollten damit warten bis alle Mitarbeiter komplett geimpft sind“, sagt Koch.

Er leitet nicht nur die Pension und die Gaststätte, sondern organisiert auch Veranstaltungen in der Stadt. Dem Brandenburger hat vor allem die Absage des Havelfestes zu schaffen gemacht. „Insgesamt haben wir monatlich Umsätze von 20000 Euro liegen lassen“, sagt Koch. Die Vermietung einzelner Zimmer an Arbeiter, die wegen der Brückensprengung oder dem Impfzentrum ein Quartier suchten, haben ihm gerade so geholfen über die Runden zu kommen.

Endlich wieder Bummeln gehen

Kein Test und kein Termin: Ab Donnerstag können Brandenburger wieder spontan bummeln gehen. Klaus-Peter Augustin vom Spielwarengeschäft Wedekind hofft, dass die neuen Regelungen wieder mehr Menschen in seinen Laden locken. „Viele Menschen haben die Corona-Regeln abgeschreckt, sie haben ihre Geschenke lieber bestellt. Und viele haben bei den ganzen Änderungen einfach gar nicht mehr durchgeblickt“, sagt Wedekind. Er selbst musste auch das ein oder andere mal das Ordnungsamt anrufen und sich die genaue Verordnung erklären lassen.

Im Spielwarenladen Wedekind kann man ab Donnerstag wieder spontan einkaufen gehen. Klaus-Peter Augustin ist erleichtert. Die Test- und Terminpflicht haben viele Kunden abgeschreckt. Quelle: Rüdiger Böhme (Archiv)

Augustins Umsatz ist fast um 50 Prozent eingebrochen. Aber durch das gute Wetter und auch den Kindertag am 1. Juni kommen die Kunden langsam wieder zurück in den Laden am Nicolaiplatz. „Viele ehemalige DDR-Bürger haben die Tradition am Kindertag weitergeführt und ihren Kindern ein Geschenk gemacht“, sagt Augustin. Und auch die Sommerferien stehen vor der Tür. Dann werden wieder Sandformen, Schnorchel und Bälle gebraucht.

Von Lena Köpsell