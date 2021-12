Brandenburg/H

Seit einigen Tagen gibt es keine ambulanten Mammografie-Untersuchungen mehr in Brandenburg an der Havel. Frauenärzte und Krebsspezialistinnen (Onkologen) können ihren gesetzlich versicherten Patientinnen zwar noch entsprechende Überweisungen für eine Radiologie-Praxis ausstellen.

Doch in der ganzen Stadt gibt es keine Radiologin und keinen Radiologen mehr, die über eine Zulassung der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVB) für Mammografie-Untersuchungen verfügen. Einer möglichen Lösung des Problems hat die KVB, die für die vertragsärztliche Versorgung Verantwortung trägt, bisher nicht zugestimmt.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Situation: Rund dreißig Jahre lang hat die Diplom-Medizinerin Birgit Lipke in der Gemeinschafts-Radiologiepraxis in der Kanalstraße an Brustkrebs erkrankte Frauen oder Patientinnen mit Brustkrebsverdacht untersucht. Nun ist sie in den Ruhestand gegangen.

Bei ihrem Spezialgebiet, der Mammografie, handelt sich keineswegs um ein Randphänomen in der Medizin. „Pro Quartal habe ich für 800 bis 1000 Frauen die Diagnostik mit Mammographie und Ultraschall gemacht“, berichtet die Ärztin. Früher hatte sie sich die Arbeit mit einer Kollegin geteilt hatte, die aber nun schon etwas länger im Ruhestand ist.

Langjährige Radiologin im Ruhestand

Die pro Jahr rund 3200 bis 4000 Patientinnen kommen nach Auskunft der Diplom-Medizinerin in rund 70 bis 80 Prozent der Fälle nach einer behandelten Krebserkrankung mit einer Überweisung zur Nachsorgeuntersuchung. Die übrigen Frauen kommen wegen akuter Beschwerden oder eines Brustkrebsverdachtes.

Etliche reisen von außerhalb an aus einem Einzugsgebiet von 60 Kilometern. Zu den Patientinnen aus Brandenburg an der Havel kommen vor allem Frauen aus dem Havelland, aber auch solche, die in ihrer Nähe keinen zeitnahen Termin bekommen haben.

Nachfolger bietet keine Mammografie an

Die Praxis, in der die Mammografie-Spezialistin gearbeitet hat, fand zwar einen Nachfolger für Birgit Lipke. An ihn ist der Sitz der Kassenärztlichen Vereinigung übergegangen. Doch der Nachfolger und die Praxis bieten Mammografie-Untersuchungen seit dem Ausscheiden ihrer Kolleginnen nicht mehr an.

Daher ist das ambulante Angebot derzeit verschwunden aus der Stadt. Dabei hatte sich die Radiologin keineswegs wortlos zurückgezogen, sondern ihren Ruhestand ein Jahr im Voraus angekündigt. Trotzdem gibt es derzeit keine Nachfolgelösung im Sinne der Frauen aus Brandenburg an der Havel und Umgebung.

Zwei qualifizierte Radiologinnen dürfen nicht

Dabei hat sich das städtische Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel mit seinem Gesundheitszentrum (GZB) bereitgefunden, die Mammografie-Versorgung in der Stadt weiterzuführen. „Wir haben zwei Radiologinnen unserer Klinik entsprechend fortgebildet, sodass sie die erforderliche Qualifikation mitbringen“, versichert Klinikum-Geschäftsführerin Gabriele Wolter.

Doch ein nahtloser Übergang scheitert an bürokratischen Hürden. Die Kassenärztliche Vereinigung müsste die Zulassung für die ambulante Leistung erteilen, damit die Radiologinnen in der Stadt einen Versorgungsauftrag erhalten und die Spezialuntersuchung ambulant vornehmen dürfen. Dazu müsste die KVB den Sonderbedarf feststellen, denn den vorgesehenen KV-Sitz von Birgit Lipke hat nun deren Nachfolger inne.

Ungewissheit in Brandenburg an der Havel

„Wir wissen nicht, wann die KVB die benötigte Anstellungsgenehmigung erteilt“, sagt Klinikum-Chefin Wolter. Das Klinikum bemüht sich seit mehreren Monaten darum, unterstützt vom Chefradiologen Andreas Schreyer und von der ärztlichen Direktorin des Gesundheitszentrums Milena Schaeffer-Kurepkat, die von einer „dramatischen Versorgungslücke“ spricht.

Die MAZ hat die Kassenärztliche Vereinigung im Land gefragt, woran eine Zustimmung womöglich hakt, wann gegebenenfalls mit einer Zustimmung zu rechnen ist und was die krebskranken Frauen und ihre Fachärzte in der Zeit tun sollen, in der niemand die Mammografie-Grundversorgung in der Stadt gewährleisten kann.

Wo die nächstgelegenen Radiologen sind

Die KVB hat die Fragen zwar vorliegen, aber bisher nicht beantwortet. Was können betroffene Frauen und deren Ärzte tun, die auf die Mammografie angewiesen sind?

Die nächstgelegenen qualitätsgeprüften Radiologie-Praxen befinden sich nach Angaben von Birgit Lipke in Potsdam, Nauen, Teltow, Stendal, Magdeburg und Berlin. Ob es dort freie Termine gibt, kann sie natürlich nicht sagen.

Von Jürgen Lauterbach