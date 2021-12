Brandenburg an der Havel hat die höchste Kinder-Impfquote im Land

Brandenburg/H

Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller zeigt sich zufrieden über die allgemeine Impfbereitschaft in Brandenburg an der Havel. „Wir liegen im Land Brandenburg nach wie vor recht weit vorn, zusammen mit Potsdam“, sagt der Verwaltungschef der MAZ.

Vier von fünf Einwohnern seien bereits voll geimpft. In der Altersgruppe der über 60-Jährigen liegt die Zahl noch höher: Nur fünf Prozent der Senioren haben noch keine Erstimpfung, während nein von zehn Personen bereits durchgeimpft sind. Ähnlich verhält es sich bei den 18 bis 59-Jährigen.

Nicole Grabow und Andreas Griebel vom DRK reden mit Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller (von links) über das freie Impfen. Quelle: André Großmann

Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, die das Gesundheitsamt an die Verwaltung und das Robert-Koch-Institut meldet und die nach der Auswertung und Validierung wieder an die Verwaltung zurückgespielt werden.

Steffen Scheller sieht mehrere Ursachen für den Impferfolg der Havelstadt. „Wir haben als Ballungsraum relativ kurze Wege, ein großes Klinikum und nicht zuletzt viele Ärzte“, sagt er. „Darunter viele, die sich bereits von Anfang an für das Impfen ausgesprochen haben.“

Ein weiterer Grund für die hohe Zahl an Erstimpfungen sei die Verfügbarkeit des Impfstoffs von Johnson & Johnson, der eine Grundimmunisierung bereits mit dem ersten Piks erzielt. Der Rathauschef bestätigt: „Die Impfangebote der Stadt werden gut angenommen, auch von Menschen aus anderen Landkreisen.“

Auch Max (15, links) hat sich bereits im August impfen lassen, Mutter Stefanie Kandera und Bruder Felix (7) kamen als Beistand mit. Quelle: André Wirsing

Eine hohe Dynamik verzeichnet das Gesundheitsamt bei den Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren. Von ihnen ist seit Bekanntgabe der entsprechenden Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) im August 2021 etwa jede zweite Person voll immunisiert.

Im Landesvergleich führend ist Brandenburg an der Havel bei der Impfung für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. So wurden seit Veröffentlichung der Stiko-Empfehlung Mitte Dezember bereits mehr als 700 Kinder im Grundschulalter geimpft, was einer Quote von fast 17 Prozent entspricht. Zum Vergleich: In Potsdam sind es rund neun Prozent.

Von Moritz Jacobi