Wo Geld keine Rolle spielt und ganz großes Kino läuft

Brandenburg/H

Rechtsanwalt – ein Beruf mit Zukunft. Wenn man es in die renommierte Kanzlei Dombert nach Potsdam geschafft hat. Dort klopft schon mal Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) an, um sich einen Fachmann auszuleihen. Geld spielt keine Rolle. Die Rechnung bezahlt das Amt Wusterwitz. Eine Führungskraft auf Zeit wird gebraucht, dessen wichtigste Aufgabe die Ausschreibung einer Stelle des Amtsdirektors ist. Und zwar für ein fürstliches Honorar mit sechs Stellen – jeden Monat. Wohlgemerkt, es handelt sich nicht um die erste Stellenausschreibung der Welt. Sondern um genormte Formulierungen, die sich an der einen oder anderen Stelle etwas ausschmücken lassen. Also nichts, was einen anderswo günstiger gemieteten Kommunalbeamten den Schweiß auf die Stirn treiben müsste.

Bewertung umstritten

Warum sich der Landrat für die teuerste Beauftragung in der Geschichte Potsdam-Mittelmarks entschied, bleibt vorerst sein Geheimnis. Angeblich wollte sich niemand seiner Vertrauten in der Kreisverwaltung auf den Weg machen. Den Schaden haben die Steuerzahler in Wusterwitz, Rosenau und Bensdorf. Die Bewertung dieser Geldverbrennung bleibt freilich umstritten. Die Abwähler von Amtsinhaberin Ramona Mayer wittern eine Retourkutsche des Landrats für eine mehrheitlich und damit demokratisch gefasste Entscheidung. Die Abwahlgegner würden am liebsten jeden einzelnen von ihnen für die Schandtat zur Verantwortung ziehen wollen.

Ohne Fettnäpfchen

Wenigstens die Stelle des Verwaltungschefs ist jetzt ausgeschrieben. Das war die gute Nachricht der Woche. Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit von Dominik Lück. Dem Rechtsanwalt und beauftragten Amtsdirektor muss daran gelegen sein, das Auswahlverfahren ohne Fettnäpfchen über die Wusterwitzer Bühne zu bringen. Gut genug bezahlt wird er ja. Wenn alles klappt, wird das Amt Wusterwitz nicht der Stadt Brandenburg zugeschlagen. Hat der Landrat jedenfalls in seinem Brief an alle Gemeindevertreter versprochen.

Schöne Seiten

Ein Weltuntergang wäre das nicht – um das Thema zu wechseln. „ Brandenburg ist ein Glückstreffer“, schwärmt nämlich der langjährige Hamburger Stephan Boden, der erst nach Berlin und nun in die Havelstadt gezogen ist. Der Segler und Autor hat in dieser Woche sein Buch „Raus“ vorgestellt. Eine Liebeserklärung an Brandenburg, wie man sie nicht oft genug lesen kann. Das 125 Seiten starke Werk sei allen empfohlen, die meinen, es gebe immer was zu meckern. Manchmal muss jemand aus den Metropolen kommen, um einem die schönen Seiten der zweiten Reihe zu zeigen. Sieht wohl auch OB Steffen Scheller so, der gleich zehn Exemplare als Gastgeschenke orderte.

Im Dunkeln knabbern

Was gab es sonst noch? Das Brandenburger Kino lebt. Die Havelstädter stehen auf Popcorn, Cola und Nachos außer Haus. Nebenbei laufen Filme, wie jetzt herauskam. Der Geschmack unterscheidet sich nicht sehr von den Fans in anderen Städten. Im Dunkeln geknabbert wurde 2019 am liebsten zu „Die Eiskönigin 2“. Die Disney-Produktion spielte weltweit über 1,2 Milliarden US-Dollar ein. Ich ahne es, Brandenburg wird auch im neuen Jahr ganz großes Kino erleben.

Von Frank Bürstenbinder