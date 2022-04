Brandenburg an der Havel ist Gastgeber bei Special Olympics 2023

Brandenburg/H

Brandenburg an der Havel ist Gastgeber beim größten Sportevent für Menschen mit Behinderung. Bis zu 45 Athleten der Special Olympics World Games kommen im Juni 2023 in die Havelstadt. Anschließend fahren die Gäste zu den Wettkämpfen im Berliner Olympiastadion.

Brandenburger trainieren für die Special Olympics World Games

„Ich bin mir sicher, dass wir das Ding rocken werden“, sagt Matthias Pietschmann, Präsident des Vereins Special Olympics in Brandenburg. Felix-Sebastian Wille ist glücklich, als er diese Worte hört. Der 15-jährige Brandenburger trainiert schon jetzt für die Special Olympics, weil er einmal in seinem Leben an einem großen Wettkampf teilnehmen will. Obwohl er an Neurofibromatose leidet, gibt er nie auf. Felix ist ein Kämpfer, obwohl die Stärke seiner Muskeln und das Kurzzeitgedächtnis beeinträchtigt ist.

Doch sein Willen ist umso größer, zweimal pro Woche zieht er seine Bahnen im 25-Meter-Becken des Brandenburger Marienbads und verbessert seine Ausdauer. Bei seinem Training sind auch Angelika Rische und ihre Freundin Nicole dabei. Sie haben schon vom Tag im Olympiastadion geträumt.

Felix-Sebastian Wille trainiert für die Spcial Olympics World Games. Quelle: André Großmann

Bevor die Brandenburger das Event erleben können, müssen sie sich im Juni erst beim nationalen Wettkampf für die begehrten Plätze bei den World Games qualifizieren. Bislang sind 30 Athleten und neun Partner in den Sportarten Tischtennis, Kanu, Kraftdreikampf, Leichtathletik und Schwimmen angemeldet.

Brandenburg an der Havel will bessere Bedingungen für Sportler mit Handicap

Darunter sind Schüler der Havelschule, Sportler des Vereins Freizeitsport im Team, des SV 2000 und des Lebenshilfeverbunds. Brandenburg an der Havel ist eine von 30 Kommunen, die sich deutschlandweit am sogenannten Live-Projekt beteiligen. Die Abkürzung steht für Lokal Inklusiv Verein (tes) Engagement.

Dabei will die Verwaltung Sportler mit Behinderungen mehr einbeziehen, auf Bedarfe eingehen und mehr Barrierefreiheit und Teilhabe ermöglichen. „Als national und international bekannte Sportstadt wird Brandenburg an der Havel auch in Zukunft inklusive Strukturen und Angebote weiter ausbauen und Begegnungen von Sportlern mit und ohne Behinderung fördern“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU).

Oberbürgermeister Steffen Scheller und Matthias Pietschmann unterschreiben einen Vertrag zur Zusammenarbeit. Quelle: André Großmann

Er und andere Helfer wollen bei den Special Olympics zeigen, wie tolerant und weltoffen Brandenburg an der Havel ist. Noch ist unklar, welche Sportler in die Innenstadt kommen, im Mai stehen laut Matthias Pietschmann erste Details fest. Sicher ist aber, dass die Athleten wohl ein paar Nächte im Sorat-Hotel oder Hotel am Molkenmarkt verbringen.

Angelika Krische lebt weiter ihren Traum und trainiert. Sie hofft, dass die Special Olympic World Games ein Fest für alle Brandenburger sind und auch Menschen ohne Behinderung die Wettkämpfe verfolgen. „Sport war schon in der Schule mein bestes Fach und es ist gut für den ganzen Körper. Wir glauben auch an die kleinste Chance auf die Special Olympics und werden alles dafür geben“, sagt die Brandenburgerin.

Wer den Verein Special Olympics unterstützen möchte, schreibt eine Mail an info@brb.specialolympics.de

Von André Großmann