Heimatgeschichte - Sommerfrische am Breitlingsee: die Malge in Brandenburg an der Havel ist seit über 100 Jahren ein beliebtes Ziel

Das erste Gasthaus an der Malge öffnete 1911 seine Pforten. Schon damals fuhren Ausflugsdampfer aus der Brandenburger Innenstadt zur Gaststätte.