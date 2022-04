Brandenburg/H

Der Verkehrsfluss auf dem Zentrumsring wird langsamer. Auf Grund von Straßenschäden in Form von Spurrinnen und Verwerfungen auf der Otto-Sidow-Straße (Zentrumsring) darf man bald nur noch 50 statt bisher 60 Kilometer pro Stunde fahren.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dies betrifft den Abschnitt von der Bauhofstraße in Fahrtrichtung Wilhelmsdorfer Straße, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Die Verkehrszeichen, die bisher die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h beidseitig der Fahrbahn angezeigt haben, werden am Mittwoch, 4. Mai 2022, entfernt.

Die Gegenrichtung ist von dieser Änderung nicht betroffen, heißt es weiter. Hier darf nach wie vor ab kurz hinter der Otto-Gartz-Straße bis kurz vor der Bauhofstraße 60 km/h gefahren werden.

Von MAZonline