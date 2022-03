Brandenburg an der Havel schreibt alle Verkaufsgrundstücke öffentlich aus

Brandenburg/H

Die Stadt veräußert ihre Grundstücke und Gebäude nicht an den Stadtverordneten vorbei, wenn sie ihr Tafelsilber verkauft. Das beteuert Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) auf Anfrage der Linken-Stadtverordneten Heike Jacobs.

Alle Verkaufsgrundstücke auf der Homepage

„Alle Grundstücke die die Stadt Brandenburg an der Havel aktuell veräußert, sind auf der stadteigenen Homepage öffentlich kommuniziert.“ Zudem würden alle für die Kommune entbehrlichen Grundstücke werden grundsätzlich für mindestens vier Wochen öffentlich ausgeschrieben.

Nichtöffentliche Beschlüsse

Um eine Suche für alle Interessenten zu erleichtern, seien die ausgeschriebenen Grundstücke verschiedenen Kategorien zugeordnet und in der Regel mit einem ausführlichen Exposé ergänzt. Grundstücke von überregionaler Bedeutung oder für die ein überregionales Interesse vermutet wird, würden darüber hinaus regelmäßig in bundesweit erscheinenden Printmedien publiziert. Die Beschlussfassung zu einem Grundstücksverkauf erfolge jedoch stets unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Keine Bauten im Naturschutzgebiet

Heike Jacobs fragt zudem auch nach konkreten Grundstücken nach, beispielsweise zu zwei Flurstücken im Landschaftsschutzgebiet am Ufer der Niederhavel im Stadtteil Neuendorf. Diese stünden nicht im Eigentum der Stadt, der private Eigentümer habe hier offensichtlich ein Auktionshaus beauftragt.

Doch Scheller kann beruhigen: Die Flächen sind im Außenbereich gelegen, überdies im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet, im Naturschutzgebiet Stadthavel, im FFH-Gebiet sowie im Vogelschutzgebiet. Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt stelle die Grundstücke als Fläche für die Landwirtschaft dar. Eine bauliche Nutzung der Flurstücke sei weder planungsrechtlich zulässig noch geplant.

Zum Bahnbetriebsgelände vor, das durch einen Berliner Architekten ersteigert wurde, soll ein Bebauungsplan für das ehemalige Bahnbetriebsgelände „Hoher Steg“ aufgestellt werden. Der neue Eigentümer habe dafür bereits mehrere städtebauliche Entwürfe vorgelegt, die eine überwiegende Wohnnutzung, aber auch kulturelle/gewerbliche (Lokschuppen) sowie gemischte Nutzungen vorsähen. Der Lokschuppen mit dem Rangierrondell stehe unter Denkmalschutz, ebenso das Verwaltungsgebäude.

Gerüchte und Brückenpläne

Sorgen bereiten der Linken-Stadtverordneten auch die Flächen auf „Kleins Insel“. „Es gibt immer mal wieder Gerüchte, zudem öffentliche Diskussionen um eine mögliche Wohnnutzung. Nicht zuletzt kursierte vor einigen Jahren eine Zeichnung, nach der eine Fußgängerbrücke vom Packhof zu ,Kleins Insel’ vorgesehen war“, begründet Heike Jacobs gegenüber MAZ ihre Anfrage.

Keine Veränderung auf „Kleins Insel“

„Das Gebiet der ,Domwiese’ besteht bei einer Gesamtgröße von ca 1,9 Hektar aus 26 verschiedenen Flurstücken mit einer Vielzahl von Eigentümern. Auf die Stadt Brandenburg an der Havel entfällt hier ein Anteil von lediglich 587 Quadratmetern, der nicht verkauft wurde. Es sind in diesem Bereich gegenwärtig weder Verkäufe noch Entwicklungsabsichten bekannt“, entgegnet Scheller. Auch gebe es keine Planungen zur Änderung der gegenwärtigen Nutzung der Kleingartensparte „Kleins Insel“.

Grundstücke müssen entbehrlich sein

Auf die Frage, welche weiteren Verkäufe die Stadt in diesem und nächsten Jahr plant, schränkt er ein, dass ein Verkauf von Grundstücken durch die Kommune nur zulässig sei, wenn diese für eigene Verwaltungsaufgaben nicht mehr benötigt würden. Maßgeblich bestimmt würden mögliche Verkäufe in der Regel durch eine Miet- oder Pachtaufgabe bisheriger Nutzer. Es existiere demnach auch keine genaue und einzuhaltende Auflistung von derzeit nicht ausgeschriebenen aber noch zu veräußernden Grundstücken.

An der Uferstraße zwischen Kirchmöser Ost und West ist auch noch Platz für Ideen. Prima Radweg gibt es schon. Quelle: Heiko Hesse

„Erfahrungsgemäß kann jährlich mit etwa zehn Grundstücken für den Einfamilienhausbau in Einzellage gerechnet werden. Geplant ist für die Jahre 2022/2023 unter anderem die Ausschreibung neuer Baugebiete für die Einfamilienhausbebauung am Platz der Einheit und auf dem gegenwärtig noch landwirtschaftlich genutzten Gebiet zwischen dem Fritze-Bollmann-Weg und der Brielower Landstraße – unmittelbar angrenzend an den Schienenweg und Rueleckensweg.“

Von André Wirsing