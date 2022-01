Brandenburg/H

Nebenklage-Anwalt Thomas Walther erinnert zum Beginn des Strafprozesses gegen Josef S. (101) aus Brandenburg an der Havel an diesem Donnerstag an den Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz am 27. Januar 1945.

Der Jurist bittet den Angeklagten darum, die Gunst dieser Stunde zu nutzen und sich zu seiner Tätigkeit als SS-Totenkopf-Angehöriger und KZ-Wachmann in Sachsenhausen zu bekennen. „Sachsenhausen ist nicht vom Himmel gefallen“, sagt Walther und bezieht sich auf Bundespräsident Frank Walter Steinmeier.

Einen Tag vor dem Holocaust-Gedenktag hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (M.) die brandenburgische KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen besucht. Quelle: Christian Ditsch

Steinmeier sagte in der Gedenkfeier an der Stätte des Grauens: „Es gibt kein Recht auf Vergessen“. Einen Tag später spricht der Rechtsanwalt, der im seit Oktober 2021 laufenden Strafprozess mehr als ein Dutzend Opfer und Angehörige vertritt, zu Josef S: „Es gibt ein Recht auf Erinnerung.“

Josef S. bleibt gleichwohl auch an diesem Prozesstag in dieser Hinsicht stumm. Sein Verteidiger Rechtsanwalt Stefan Waterkamp ergreift das Wort und versichert dem Gericht, dass sich sein Mandant auch nach fast zwanzig Prozesstagen und unter der Last erdrückender Beweise nicht äußern werde.

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin wirft dem in Brandenburg an der Havel lebenden alten Mann vor, an der Ermordung von mindestens 3518 Menschen zwischen 1942 und 1945 beteiligt gewesen zu sein. Josef S. bestreitet, überhaupt in Sachsenhausen anwesend gewesen zu sein.

Der sachverständige Gutachter des Schwurgerichts Neuruppin, das den Prozess gegen den Brandenburger führt, erklärt, was alles im KZ-System, speziell auch in Sachsenhausen, in den Jahren 1944 und 1945 geschah. Es waren Jahre, in denen Josef S. weiterhin KZ-Häftlinge bewachte – im Haupt- und später auch im Außenlager.

Schicksal der Sinti und Roma

Der Historiker Stefan Hördler geht an diesem Verhandlungstag im Auftrag des Gerichts unter anderem auf das Schicksal der Sinti und Roma im KZ Sachsenhausen ein. Der „Vernichtung durch Arbeit“ fielen außer Juden und russischen Kriegsgefangenen auch sogenannte „Arbeitsscheue und Berufsverbrecher“ zum Opfer.

Das vom Berliner Architektenbüro BHBVT entworfene Mahnmal für die in der NS-Zeit ermordeten Sinti und Roma am Reichstag in Berlin. Quelle: Rolf Zoellner

Dazu zählten „zigeunerische Personen“, Sicherheitsverwahrte, strafgefangene Russen, Ukrainer, Tschechen, Polen mit mehr als drei Jahren und Deutsche mit mehr als acht Jahren Strafe. Sie sollten in den folgenden Monaten im KZ-System sterben.

Zuchthaus war ein Paradies dagegen

Die Todesrate unter diesen deportierten Menschen war tatsächlich immens hoch und die Bedingungen zu Lebzeiten denkbar schlecht. Im Zuchthaus war es ein Paradies gegen die haarsträubenden Zustände im KZ“, schreibt Sachsenhausen-Häftling Emil Büge (1890–1950) nach Kriegsende.

Stefan Hördler wird seinen großen Überblick über das KZ-System und die Mordmaschinerie der SS demnächst abschließend. Anschließend wird Astrid Ley gehört, Historikerin, stellvertretende Leiterin der Gedenkstätte Sachsenhausen. In Brandenburg an der Havel hat Ley vor neun Jahren die dortige Gedenkstätte kommissarisch geleitet.

Von Jürgen Lauterbach