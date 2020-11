Brandenburg begeht Martinstag mit Musik

Brandenburg/H

In diesem Corona-Jahr ist alles anders. Wirklich alles? Nein. Wenn am Mittwoch der Kalender den 11.11. anzeigt, ist nicht nur Karnevalsbeginn, sondern auch Martinstag. In jedem gewöhnlichen Jahr veranstalten an diesem Tag die Dreifaltigkeitsgemeinde und die Innenstadtgemeinde Sankt Katharinen in Brandenburg an der Havel das Martinsfest und wollen damit an die Tugend des Teilens und Abgebens erinnern.

Normalerweise startet das Fest mit einer Andacht in der Katharinenkirche und einem Theaterspiel zur Martinsgeschichte. Anschließend folgen die Familien mit ihren Kindern mit Lampions unter den Klängen von Posaunen und Trompeten den Bläsern der Brandenburger Symphoniker sowie dem berittenen Darsteller des Heiligen Martins.

Für musikalische Untermalung sorgen die Bläser der Brandenburger Symphoniker auch im Winter gern an der frischen Luft. Quelle: Antje Preuschoff

Auf das Schauspiel und den Lampionumzug müssen die Brandenburger in diesem Jahr verzichten. Nicht jedoch auf die Musik der Bläser der Brandenburger Symphoniker. Auch wenn die Brandenburger Symphoniker derzeit mitten in den CD-Aufnahmen mit Beethoven-Werken unter Leitung von Peter Gülke stecken: Am Martinsabend wird für die Brandenburger musiziert.

Pünktlich um 18 Uhr werden Mittwoch an mehreren Stellen in der Brandenburger Innenstadt Symphoniker auf ihren Instrumenten Martins-Lieder spielen. Auf den Türmen von St.-Katharinen und St.-Gotthardt werden ebenso Musiker stehen wie in vor offenen Fenstern in oberen Etagen von Häusern. „Wir wollen, dass die Brandenburger an diesem Abend einen Augenblick inne halten und sich erinnern“, sagt der Posaunist Sören Fries. Die Musiker würden sich wünschen, dass sie für eine Viertelstunde lang quasi an jeder Stelle der Brandenburger Innenstadt zu hören sind und der Martinstag und dessen Hintergrund nicht in Vergessenheit gerät.

„Wenn wir uns schon nicht sehen und treffen dürfen, können wir uns ja hören, wenn alle Fenster offen sind“, sagt Sören Fries. Und gelüftet wird dann auch.

