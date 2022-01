Roskow/Brandenburg

“Wie bist du durchgekommen – über Paris?“ Die Frage von Renate Koch, die im Birkenweg eine Änderungsschneiderei betreibt, war spaßig gemeint. Immerhin kommt ihr Besucher aus Roskow. Auch auf der Scholle haben sich nämlich Prophezeiungen herumgesprochen, wonach der Innenstadt das nächste Verkehrschaos droht. Doch Thomas Schulz muss gar nicht erst aufgeheitert werden. Der Kleinunternehmer hatte mit allem gerechnet. Nur nicht mit einer denkwürdigen Fahrt abseits von Mühlendamm, Domlinden und Neustädtischer Markt. Was er am ersten kompletten Tag der Vollsperrung der Durchfahrt vom Grillendamm zur Neustadt erlebte, war eine faustdicke Überraschung.

Morgens um 7 Uhr bringt Thomas Schulz fertige Mangelwäsche aus Roskow in seine Reinigung in die St.-Annen-Straße. Der kurze Anfahrtsweg über den Dom bleibt für ihn die nächsten Monate tabu. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Rush Hour begann ruhig. Erst gegen Abend kam es dicke. So war es jedenfalls am Montag. Bis 9 Uhr nutzte der Berufsverkehr die letzte Gnadenfrist. Dann schlossen sich die Bauzäune. Doch wie würde der Dienstag werden? Mehrmals in der Woche pendelt der Dienstleister von Roskow in die St.-Annen-Straße zu seinem Textilreinigungsbetrieb. Schulz liefert fertige Tisch- und Bettwäsche aus der heimatlichen Heißmangel in die Stadt und sorgt für Nachschub aus kleinen Läden, die als Annahmestellen kooperieren. Außerdem fährt der Roskower Getränke aus. Nach 30 Jahren hinterm Steuer seines Transporters ist dem Gewerbetreibenden keine Straße, keine Sackgasse und kein Wendehammer in Brandenburg fremd.

Wäsche und Getränke

Der Arbeitstag von Schulz beginnt um 6.30 Uhr. Er muss etliche Kunden mit Getränkekisten versorgen. Wäschepakete müssen abgeholt und wieder verteilt werden. Logisch, dass der Dienstleister aus dem Amt Beetzsee normalerweise den kürzesten Weg über den Dom in die City wählt. Doch damit ist wegen der Sperrung der Neustädtischen Fischerstraße für die nächsten Monate Schluss. „Keine Ahnung, was mich erwartet. Ich rechne mit fetten Staus“, befürchtet Schulz. Es ist noch dunkel als der Roskower den Grillendamm als Teil der offiziellen Umleitung erreicht. Das Verkehrsaufkommen hält sich in Grenzen. Wo sind die täglich 12 000 Autos, die sich sonst über den Dom quälen? Plötzlich verlässt Schulz die ausgeschilderte Strecke. Statt durch die Ziegel-, Gero- und Willi-Sänger-Straße in Richtung Zentrumsring zu fahren, hält er auf die Mühlentorstraße zu. Ein Fehler?

Vom Parduin kommend in die Rathenower Straße rollt der Verkehr. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wie sich schnell herausstellt, rollt es sich gegen 7 Uhr entspannt auf dem „Schleichweg“, der Schulz über die Kreuzung Rathenower Straße/Bäckerstraße auf den Parduin führt. „Ich versuche es über den Nicolaiplatz und die Bauhofstraße. Vielleicht haben wir ja Glück“, gibt sich der Fahrer optimistisch. Der Mann sollte recht behalten. Entgegen aller Erwartungen ist der Nicolaiplatz zum Start in den Berufsverkehr nicht vollgepfropft. Ein Rückstau bis zum Plauer Torturm ist selbst an normalen Tagen kein Grund zum Meckern. Nach nur einer Rotphase geht es über die Neuendorfer Straße problemlos in die Bauhofstraße. Auch an der Kreuzung zur Jacobstraße nur ein minimaler Rückstau. Schulz kann zügig nach links in die Steinstraße einbiegen, deren Pflaster er fast für sich allein hat.

Geschäfte laufen schlecht

Ungeplant überpünktlich liefert Schulz kurz nach 7 Uhr in der Steinstraße die ersten beiden Kästen Mineralwasser aus. Um diese Zeit gibt es noch freie Parkflächen in der Nähe. Christa Semmel (84) ist glücklich über den Service bis in die Wohnung: „Ich kann leider nicht mehr schwer heben. Da ist man froh über jede Erleichterung.“ Für den Lieferanten geht es schon wieder weiter. Jetzt zu seiner Textilreinigung in die St.-Annen-Straße. Arbeitsanzüge eines Weseramer Bauunternehmens müssen in die Wäsche. Die Geschäfte in der Branche laufen dennoch schlecht. Schulz musste zwei von drei Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit schicken. Corona hat den Umsatz halbiert. „Es fehlen Fest- und Business-Kleidung. Auch aus der Gastro-Szene sind die Aufträge stark rückläufig. Die nächsten zwei, drei Monate können wir uns noch halten. Was danach kommt, weiß ich nicht“, sorgt sich Schulz.

Thomas Schulz hat es ohne Stau in die Caasmannstraße zur Metro geschafft. Bei dem Großhändler deckt er sich mit Getränken für seine Kunden ein. Der Parkplatz ist leer, es ist ein entspanntes Einkaufen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Dann macht sich Schulz auf Tour durch die Stadt. Die Ruhe in der St.-Annen-Straße ist geradezu gespenstisch. Stadteinwärts sind ein paar Radfahrer und Schulkinder unterwegs. Auch die Steinstraße liegt offenbar im Schatten der Vollsperrung. Es geht durch Bauhofstraße, Wredowstraße und Wiesenweg zum Zentrumsring. Das Ziel ist der Großhändler Metro in der Caasmannstraße. Der Parkplatz ist leer. Auch ein Zeichen für die Gastro-Krise in der Pandemie. Schulz kann entspannt die bestellten Getränke für seine Tagestour einkaufen.

Der einzige Stau am Vormittag bildete sich am Bahnübergang Planebrücke. Der tägliche Wahnsinn. Quelle: Frank Bürstenbinder

Dann geht es zur Scholle. Die Wilhelmsdorfer Straße wirkt gegen 8 Uhr auffallend verlassen. Den einzigen Stau gibt es am Bahnübergang an der Planebrücke. Der tägliche Wahnsinn auch ohne Umleitung. Bei Änderungsschneiderin Renate Koch und in der Gaststätte Buhnenhaus wird Wäsche getauscht, bevor es zurück über den Zentrumsring und die Magdeburger Straße zu den nächsten Getränkekunden in der Karl-Marx-Straße geht. Und zwar viel schneller als erwartet.

Nicht der Rede wert: Ein einsamer Laster fährt von der Willi-Sänger-Straße am Buchhochhaus auf den Zentrumsring zu. Quelle: Frank Bürstenbinder

Weiter geht es gegen 9 Uhr in den Stadtteil Nord erneut über den Zentrumsring und dann über die Willi-Sänger-Straße als Teil der Dom-Umleitung. Ein einsamer Lkw kommt Schulz entgegen. Von Mega-Stau nichts zu sehen. Woran das liegt? Der Kleinunternehmer, der ehrenamtlicher Bürgermeister von Roskow ist, kann nur spekulieren: „Homeoffice kann eine Rolle spielen. Andere sind vielleicht auf öffentliche Verkehrsmittel umgestiegen. Nächste Woche können die Winterferien für eine weitere Entspannung sorgen.“

Pläne für Verkehrsberuhigung

Möglicherweise befeuern die aktuellen Erfahrungen die Diskussionen über eine Verkehrsberuhigung am Dom. Kritiker solcher Pläne befürchten, dass damit der gesamte Verkehr in der Innenstadt faktisch zum Erliegen kommen würde. Davon kann im Moment jedenfalls keine Rede sein.

Auf dem Neustädtischen Markt gab es auch am Dienstag immer noch Autofahrer, die wegen der Vollsperrung umkehren mussten. Quelle: Frank Bürstenbinder

Noch einmal geht es nach einem Zwischenstopp in der Bäckerstraße zurück in die St.-Annen-Straße, um eingesammelte Wäsche abzugeben. Danach große Runde zurück nach Roskow. Sechs Stunden war Schulz insgesamt auf Tour. Festgesteckt hat er nirgends. Dennoch ist die Vollsperrung zwischen Dom und Neustadt für ihn als Gewerbetreibenden ärgerlich: „Die Umleitung ist und bleibt ein Zeit- und Kilometerfresser.“

Von Frank Bürstenbinder