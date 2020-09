Brandenburg/H.

Als die Brandenburger CDU-Fraktions-Vize Birgit Didczuneit-Sandhop am Dienstag zum Frühstück ihre MAZ aufschlug, las sie dort voll Zorn: „ SPD will Radler vor Unfällen mit Schienen schützen. Bringen Gummiprofile die Lösung? Schweizer Patent könnte jedes Jahr Dutzende schwere Stürze in der Hauptstraße verhindern.“

„Da sind wir doch dran!“, ließ die Lokalpolitikerin und Chefärztin die MAZ Sekunden später wissen und war hörbar sauer, dass „das die SPD unsere Idee als ihre verkauft.“

Idee geklaut?

Was war passiert? Wie die MAZ berichtete, hat die SPD einen Beschlussantrag gestellt, Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit der für Radfahrer im Bereich der Straßenbahnschienen in der Hauptstraße vorzuschlagen und dafür Geld einzustellen. Dutzende schwere Unfälle von Radfahrern gab es schon, die mit ihren Rädern in die Schienenrillen kamen.

Dagegen hat die Schweizer Firma Dätwyler eine technische Lösung vorgestellt, bei der die Rillen mit verschiedenen Kunststoffen aufgefüllt werden, die sich, sobald eine Tram darüber fuhr, zusammen knautschten und danach wieder in ihre ursprüngliche Form zurückfinden. Fährt also die Straßenbahn darüber, wird das Profil von deren Gewicht tief in die Schiene gedrückt, der Radler fährt hingegen über eine Ebene.

Um Prüfung gebeten

Wie die CDU-Frau sagt, habe die CDU-Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann dieses Thema erst in der kommenden Woche mit Oberbürgermeister Steffen Scheller und Verkehrsbetriebe-Chef Jörg Vogler besprochen und um eine Prüfung der Machbarkeit gebeten: „Das ist definitiv unsere Idee!“

Nach MAZ-Recherchen entspricht das nicht ganz der Wahrheit. Vielmehr scheint es so, dass fast zeitgleich zwei Kluge ein und denselben Gedanken hatten. Auch Britta Kornmesser hatte sich vor gut einer Woche an die MAZ gewandt und nach einem neuerlichen Unfall im Bekanntenkreis einen derartigen Vorstoß für die SVV angekündigt.

Pragmatischer Ansatz

Etwas später war der Groll von Birgit Didczuneit-Sandhop ihrem Pragmatismus gewichen: „Wichtig ist das Ergebnis.“ Und das würde bedeuten: CDU und SPD sind bei der Sache schon mal im Boot, wenn sich das technisch umsetzen lässt. Und andere werden einer klugen Idee folgen.

Wenn es dann noch gelingt, den eigentlichen Entscheider – also Kämmerer Detlef Reckow – davon zu überzeugen, dass Radler auch eine schützenswerte Spezies sind, könnte ja ein gemeinsames Radschutzprojekt von CDU und SPD zum Auftakt für noch ganz andere, weitergehende Zusammenarbeiten werden.

Von Benno Rougk