Brandenburg/H

Ein Polizeibeamter außer Dienst beobachtete am vergangenen Freitag in der Jacobstraße dabei, wie er mit Betäubungsmittel hantierte. Uniformierte Beamte konnten wenig später den beschuldigten Jungen anhalten. Mit diversen Substanzen, die er brav übergab, wie die Polizei an diesem Montag berichtet.

In unmittelbarer Nähe stießen die Polizisten auf weitere Jugendliche, die Drogen bei sich hatten. Nachdem der Stoff sichergestellt worden war, übergaben die Beamten die 16- Jährigen an deren Eltern.

Alle drei beschuldigten Jugendlichen müssen sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Von MAZ