Brandenburger Amtsgericht bringt gewalttätigen Ladendieb in der Psychiatrie unter

Brandenburg/H

Wer in Supermärkten wie Aldi oder Netto in Brandenburg an der Havel arbeitet, kennt den gut 1,80 Meter großen, nicht gerade schwächlichen Sven W. vermutlich. Er ist ein nicht willkommener Stammgast. Denn der unberechenbare Mann stiehlt. Vor allem aber beleidigt er die Frauen, bedroht sie, schubst sie, ohrfeigt sie – vor allem dann, wenn sie sich in den Weg stellen.

„Er hat so einen Psychoblick, das ist schon unheimlich“, sagt die 27 Jahre alte Netto-Verkäuferin an diesem Dienstag als Zeugin vor dem Schöffengericht Brandenburg an der Havel aus. Sie kennt den 30 Jahre alten gebürtigen Brandenburger wie viele ihrer Berufskolleginnen seit rund zwei Jahren. Die Frauen wissen, dass er auch gewalttätig werden kann, trauen ihm alles zu.

Sven W. schert sich nicht darum, dass er nach etlichen Fehltritten mit einem Hausverbot belegt ist. Er kommt trotzdem immer wieder und lässt Waren in seinen Taschen verschwinden.

Die Supermarktverkäuferinnen wissen, was passieren wird, wenn er den Laden betritt. Polizisten haben ihnen eingeschärft, ihn dann in Ruhe zu lassen und der Polizei das Weitere zu überlassen.

Die Beamten nehmen Sven W. dann in der Regel fest und bringen ihn in die Psychiatrie. Das Krankenhaus entlässt ihn bald wieder und das gefährliche Spiel beginnt von Neuem. Dass Sven W. gefährlich ist, davon gehen nach der Gerichtsverhandlung alle Anwesenden aus.

Gelernter Facharbeiter

Zu Beginn des Prozesses verhält sich der junge Mann leidlich normal. Er gibt Auskunft zu seinem Lebenslauf, erzählt, dass er nach der Mittleren Reife einen Metallberuf erlernt und eine zweite Ausbildung zum Baugeräteführer kurz vor dem Abschluss abgebrochen habe. Seit anderthalb Jahren lebe er von Hartz IV und inzwischen sei er obdachlos.

Das Thema Drogen strapaziert die Geduld des Angeklagten mit dem Gericht. Was er in seiner Freizeit nimmt, das gehe das Gericht nichts an. Er gibt zu verstehen, dass er sich für nichts interessiere und sein ganzes Leben schon aus Therapie bestehe.

Die Richterin versucht zu ergründen, ob die vielen Straftaten mit dem Drogenkonsum des vorbestraften Mannes zusammenhängen könnten. An diesem Prozesstag werden ihm räuberische Diebstähle und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Kugel durch den Kopf

Bei Aldi in der Willi-Sänger Straße steckt er eine Schachtel Zigaretten ein und zahlt nicht. Als eine Mitarbeiterin für die Ware Geld von ihm möchte, beleidigt er sie grob und kündigt an: „Ich schieße dir eine Kugel durch den Kopf.“ Seine Hand formt er dabei zu einer Pistole, die er auf eine andere Kollegin richtet.

Bei Netto in der Karl-Marx-Straße, wird Sven W. per Video dabei beobachtet, wie er Süßigkeiten und Tiefkühlware für zehn Euro einsteckt. Die erwähnte Verkäuferin will ihn nicht schon wieder davonkommen lassen und verstellt ihm den Weg. Er schubst sie weg und ruft zweimal: „Ich hau dir auf die Fresse.“

Bei Netto in der Göttiner Straße will er Brötchen, Waffeln und Käse im Wert von sechs Euro mitnehmen. Dafür ohrfeigt er eine Angestellte, sodass sie ins Wanken gerät und eine Prellung davonträgt. Deren Kollegin schubst er zu Boden, sie fällt auf den Hinterkopf.

Schläge mit dem Akkubohrer

Seinen Nachbarn schlägt Sven W. mit einem Akkubohrer blutig, weil der sich über den Lärm aus W.’s Wohnung beschwert hatte. All das sind nur Ausschnitte aus dem Stapel Strafakten, die ihn betreffen.

Sven W. bestreitet die allermeisten Vorwürfe nicht. Aber seine Stimmung auf der Anklagebank wird schlechter.

Ehe er die vorsitzende Richterin andauernd duzt, versichert er ihr noch, dass sie ihm mit ihren Fragen „auf den Sack“ gehe. Befragt nach Waffen, flüchtet er sich in so etwas wie Ironie: „Ja klar, ich habe sogar ein Maschinengewehr und eine Handgranate.“

Druck auf den Notrufknopf

So wie sein Leben offenbar aus dem Ruder gelaufen ist, so gehen langsam aber sicher auch im Gericht die Gäule mit ihm durch. Mal lacht er versonnen, mal wird er aggressiv und einmal steht er auf und will gehen. Da hat die Richterin schon den Notrufknopf gedrückt, um die Sicherheitswache in den Saal zu holen.

Sven W. redet wirres Zeug, wie er „al-quaidiert“ sei, aber nicht aufseiten von Arafat. Die Amerikaner sind Teil seiner Sexualgewaltfantasie gegen die eigene Mutter. Er erfindet Wörter, hört Menschen schreien, schwärmt von Pornofilmen mit schönen Königinnen.

Vor dem Prozess sollte sich Sven W. von Ingolf Piezka fachärztlich untersuchen lassen, dem Chefarzt der Gerichtspsychiatrie. Doch der Angeklagte erscheint zu keinem Termin bei ihm. Der Gutachter muss sich währen der Verhandlung ein Bild von ihm machen.

Paranoide Schizophrenie

Piezka vermutet stark, dass die psychischen Störungen in diesem Fall nicht auf Drogenkonsum zurückzuführen sind. Nach seiner vorläufigen Einschätzung lebt Sven W. in seiner eigenen Welt.

Der Gutachter spricht von Autismus. W. leide nach seiner vorläufigen Einschätzung an einer paranoiden Schizophrenie. Das würde bedeuten, dass der Mann womöglich gar nicht oder nur eingeschränkt schuldfähig wäre.

Um Näheres über den Schrecken der Verkäuferinnen herauszufinden und ihn fachärztlich zu untersuchen, ordnet das Gericht seine einstweilige Unterbringung in der Psychiatrie an.

Kein Einzelfall

Erst wenn das Ergebnis in einigen Wochen vorliegt, wird das Gericht entscheiden, wie der Angeklagte juristisch zu belangen ist und ob das Landgericht Potsdam womöglich über dessen dauerhafte Zwangsunterbringung befinden muss.

Ist der 30-Jährige ein Einzelfall in Brandenburg an er Havel? Verkäuferinnen von Aldi, Lidl, Netto und anderen sind offenbar leidgeprüft. „Wir haben so viel Ärger mit Kunden“, erzählt eine von ihnen vor Gericht. Und eine andere sagt: „Wir erleben leider sehr, sehr viel.“

Von Jürgen Lauterbach