Wer dem Lied glaubt, sucht Fritze Bollmanns Grab irgendwo im Beetzsee. Demnach ist der legendäre Barbier beim Angeln nicht nur ins Wasser gefallen, sondern obendrein ertrunken. Henrik Gräf und Günter Müller halten sich an die Fakten – und haben am Freitag am Grab Bollmanns auf dem Altstädtischen Friedhof Blumen abgelegt.

Mit nicht einmal 49 Jahren ist Friedrich „Fritze“ Bollmann am 7. Mai 1901 im Brandenburger Krankenhaus gestorben – an Krebs. Alle fünf Jahre erinnern die Vorstände des Städteanglerbandes Brandenburg/Potsdam am Grab des Barbiers an ihn, weil er so etwas wie ihr Patron ist. Ob die Blumen für eine Dame oder einen Herrn seien, habe ihn die Floristin am Freitag gefragt, erzählt Henrik Gräf. „Für Fritze Bollmann.“ – „Ach, der Angler“, wusste die Floristin.

Hegefischen im Herbst geplant

Für den Anglerverband gehört das Bollmann-Gedenken seit Jahrzehnten dazu. Neben den Blumen am Grab richtet der Verband immer im Herbst sein Bollmann-Hegefischen aus. 2020 ist die Veranstaltung wegen des Lockdowns ausgefallen. „Hoffentlich wird es dieses Jahr etwas“, sagt Günter Müller. Das wäre dann die 62.Auflage des Hegefischens.

Damals machten sich Kunden und Kinder über Bollmann lustig, weil er beim Angeln aus dem Boot in den Domstreng gefallen ist. Dabei ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass man mal über Bord geht. „Ich wollte nach dem Angeln anlegen“, erinnert sich Günter Müller. Das Boot glitt weg, während er an Land steigen wollte – plumps, lag er drin. Henrik Gräf hat es mal von einem Segelboot ins Wasser gefallen.

Pflege des Grabes ist fällig

In diesem Jahr wollen die Angler noch einmal auf den Friedhof zurückkehren. „Das Grab muss unbedingt gepflegt werden“, sagt Günter Müller. Die Buxbaum-Hecke ist mächtig ins Kraut geschossen. Auch sonst gibt es dort manches zu tun.

Von Heiko Hesse