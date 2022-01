Brandenburger Apotheker starten Impfkampagne trotz Kritik der Landesärztekammer

Brandenburg an der Havel

In den nächsten Tagen impfen Apotheker in Brandenburg an der Havel gegen Corona, doch die Branche ist gespalten. „Ich finde das sehr riskant, die Ärzte können das gern tun, aber wir haben gar nicht die Zeit oder das Personal. Das sehen alle im Team so“, sagt eine Mitarbeiterin der Bremers Apotheke in Hohenstücken.

Impfungen in der Apotheke am Gesundheitszentrum

Andrea Königt impft in der Apotheke im Gesundheitszentrum. Quelle: André Großmann

Während in der Easy-Apotheke in der Hauptstraße und in der Nord-Apotheke der Platz für Impfungen in den Räumen fehlt, beteiligt sich die Apotheke im Gesundheitszentrum an der Impfkampagne. Chefin Andrea König lässt den den ehemaligen Kosmetikraum zur Impfkabine umbauen. Besucher sehen schon im Eingangsbereich ein Plakat mit der Frage „Impfen gegen Corona. Wir sind dabei. Sie auch?“ König hat extra eine Schulung in der Potsdamer Metropolis-Halle besucht und plant den Start der Kampagne. „In den nächsten 10 bis 14 Tagen werden wir in der Apotheke impfen“, sagt sie zur MAZ.

Gleiches Geld für Ärzte und Apotheker

Details zur Abrechnung sind jetzt geklärt. „Ärzte und Apotheker erhalten pro Corona-Impfung 28, an Wochenenden und Feiertagen 36 Euro. Das Geld ist steuerfrei“, sagt Julia Bang, die Pressesprecherin der Landesapothekerkammer der MAZ.

Dieses Plakat hängt in der Apotheke im Brandenburger Gesundheitszentrum. Quelle: André Großmann

Dennoch kommt aus der Brandenburger Landesärztekammer scharfe Kritik an den Apotheken. Aus ihrer Sicht hat sich die klassische Rollenverteilung bewährt, nach der die Immunisierung nur von ausgebildeten Medizinern durchgeführt werden darf.

„Nicht zuletzt wegen der möglichen Nebenwirkungen und Komplikationen ist und bleibt das Impfen eine Aufgabe, die ausschließlich Ärztinnen und Ärzten vorbehalten sein muss“, sagt der Präsident Frank-Ullrich Schulz. Die Ärzte befürchten zusätzlich ein Gerangel um Impfstofflieferungen. Das Argument, dass ein niedrigschwelliger Zugang geschaffen wird, lässt Schulz nicht gelten. Andrea König hält dagegen, sie hofft auf weniger Bürokratie.

Diese Brandenburger Apotheken impfen

„Wir wollen dem DRK und dem Gesundheitszentrum bei den Impfungen keine Konkurrenz machen. Es geht um die Menschen, die sich sonst nicht angesprochen fühlen, weil ihre Hemmschwelle zu groß ist. Wir haben schon erlebt, dass es Menschen gibt, die es schon abschreckt, nur die Dokumente auszufüllen. Wir wollen ihnen helfen und die Impfquote steigern, weil jede Impfung zählt“, sagt Andrea König.

Sie ist motiviert, sieht aber, auch, wie sich das Impftempo wieder verlangsamt. Apotheker, die ärztlich geschult sind, dürfen Personen ab 12 Jahren gegen Corona impfen, weil das Bundesgesundheitsministerium seine Impfverordnung geändert hat. König weiß, dass die Möglichkeiten der Apotheker gegenüber den Ärzten beschränkt sind. Das größte Risiko sei ein anaphylaktischer Schock, bei dem die Apotheker das Hormon Adrenalin verabreichen, dass die Energiereserven des Körpers mobilisiert. Falls eine seltene Reaktion eintreten sollte, müssten Apotheker die 112 wählen.

Auch das Team der Apotheke in Wust beteiligt sich an der Impfkampagne. Mitarbeiter haben die Schulungen in Potsdam besucht und richten eine Kabine ein. Chef André Massierer merkt, wie sehr das Thema seine Kunden spaltet. „Ich betone nochmal, dass unser Angebot freiwillig ist. Ich habe auch schon von Kollegen erfahren, die Drohbriefe erhielten und beleidigt wurden. Wir sind gespannt, wie die Kampagne hier anläuft“, sagt er.

