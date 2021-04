Brandenburg/Havel

Seit Dienstag ist es offiziell: Arbeitgeber in Deutschland müssen ihren Beschäftigten ab kommender Woche verpflichtend Corona-Tests anbieten, wenn sie nicht im Homeoffice arbeiten. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Zuvor war dieses Angebot nicht verpflichtend, viele Arbeitgeber haben die Schnelltests aber bereits in ihre Hygienekonzepte integriert. Auch in Brandenburg an der Havel bieten viele Unternehmen ihren Mitarbeitern bereits Schnelltests an.

Die Stimmen zur zukünftigen Angebotspflicht sind gemischt. Peter Heydenbluth, Präsident der Industrie- und Handelskammer Potsdam empfiehlt den Unternehmen zwar das generelle Testen, aber hält die verpflichtenden Testangebote für den falschen Weg. „Fast eineinhalb Milliarden Euro soll die Wirtschaft bis zum Sommer dafür in die Hand nehmen, obwohl für die Belegschaft keine Testpflicht gilt und diese auch nicht durchgesetzt werden kann“, sagt er. Die Testpflicht lenke vom eigentlich Wichtigen ab, dem Impfen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit Januar wird bei Metallbau Windeck getestet

Oliver Windeck, Geschäftsführer von Metallbau Windeck, bietet seinen Mitarbeitenden schon seit Mitte Januar Schnelltests an. Drei Mitarbeiter haben sich von einem Arzt ausbilden lassen und testen regelmäßig die Belegschaft. Nachdem es einen Corona-Fall in seiner Familie gab, war für Windeck klar, dass er handeln musste. „Das war die richtige Entscheidung, es wurden einige Mitarbeiter positiv getestet“, sagt Windeck. Die meisten allerdings ohne Symptome. Natürlich sei es aus unternehmerischer Sicht schwierig, wenn Arbeitnehmer ohne Symptome ausfallen und in Quarantäne müssen. „Aber die Frage sollte man sich als Unternehmer gar nicht stellen. Es geht schließlich darum, dass wir alle gemeinsam diese Pandemie in den Griff kriegen“, sagt Windeck.

Im Werk der Heiderlberger Druckmaschinen AG werden seit zwei Wochen Selbsttests für die fast 450 Mitarbeitenden angeboten. „Fast 90 Prozent der Belegschaft nimmt das Angebot wahr“, sagt Personalchef Sven Graumnitz. Noch sei niemand mit den Selbsttests positiv getestet worden. Er findet es richtig, dass die Schnelltests in Unternehmen jetzt ein verpflichtendes Angebot werden, nur bei den Kosten wünsche er sich mehr Unterstützung. „Der Staat macht es da ziemlich einfach, das den Unternehmen einfach aufzubürden. Man weiß ja nicht, wie lange das noch gehen soll, das läppert sich“, sagt Graumnitz.

Mitarbeitende der Stadtwerke nutzen Apotheken und Drogerien

„Ich finde es richtig, dass wir als Unternehmer noch mehr in die Verantwortung genommen werden“, sagt Stephan Falk, Geschäftsführer der kommunalen Wohnbaugesellschaft Wobra. Er findet es wichtig, dass auch in Unternehmen mehr getestet werden soll. „Allerdings glaube ich nicht, dass wir mit den Schnelltests die Pandemie bezwingen können. Das ersetzt den Abstand und die Masken nicht“, sagt Falk. Die Mitarbeiter der Wobra können sich seit Ende März einmal die Woche selbst testen, am nächste Woche soll das Angebot auf zweimal die Woche ausgeweitet werden. Viele Mitarbeitende würden aber auch die Möglichkeit nutzen Zuhause zu arbeiten. „Manchmal sind fast Zweidrittel der Mitarbeitenden im Homeoffice. Das klappt ganz gut“, so Falk.

Die Stadtwerke bieten noch kein eigenes Schnelltestangebot für die Mitarbeitenden an. „Wir warten noch ab, wie genau das verpflichtenden Angebot aussehen soll“, sagt Geschäftsführer Gunter Haase. Die 200 Mitarbeitenden werden aufgefordert die bestehende Test-Infrakstruktur der Stadt nutzen, die Testungen wird ihnen als Arbeitszeit angerechnet. „Ich persönlich habe das Gefühl, dass durch die Verpflichtung die Verantwortung auf die Unternehmen abgewälzt wird. So müssen Unternehmen erstmal eine eigene Logistik für die Tests aufbauen“, sagt Haase. Er fände es besser die bestehenden Angebote von Apotheken und Drogerien weiterhin nutzen zu können, auch weil diese für die Testungen ausgebildet seien.

Von Lena Köpsell