Brandenburg an der Havel - Arbeitswelt unter Coronabedingungen: Was Arbeitgeber durchsetzen dürfen – und was nicht

Das Buch von Dietlinde-Bettina Peters ist erfolgreich. Die in Brandenburg an der Havel aktive Arbeitsrichterin klärt Alltagsstreitfälle in Betrieben und Verwaltungen. Dabei geht es auch um Corona.