Brandenburg/H

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Weil die diesjährige Versammlung der Mitgliedervertreter der Brandenburger Bank coronabedingt nicht in Präsenz stattfinden konnte, hat sich die Genossenschaftsbank entschieden, die Konferenz online durchzuführen. Insgesamt 74 Mitgliedervertreter begrüßte der Vize-Aufsichtsratsvorsitzende Matthias Nadler am 26. November im Livestream zur ersten virtuellen Vertreterversammlung..

Als Erfolgsrezept der Bank nannte Vorstandsmitglied Jens-Uwe Oppenborn die regionale Verankerung sowie die engen persönlichen Beziehungen zwischen Beratern und Kunden. Er zeigte sich mit dem Verlauf des zurückliegenden Geschäftsjahres zufrieden. Die Entwicklung der Brandenburger Bank im abgelaufenen Geschäftsjahr habe die Erwartungen des Vorstandes sowohl im Blick auf das Wachstum als auch auf die Ertragslage erfüllt und zum Teil sogar übertroffen.

Anzeige

Deutlicher Zuwachs im Kreditgeschäft

Insbesondere das Kreditgeschäft in der Region konnte die Genossenschaftsbank 2019 weiter ausbauen. „Auch im zunehmend schwierigen Zinsumfeld stehen wir unseren Mitgliedern und Kunden als zuverlässiger Finanzierungspartner zur Seite“, betonte Oppenborn. Allerdings stelle die aktuelle Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank ( EZB) eine steigende Herausforderung dar. „Sie belastet die Sparerinnen und Sparer, erhöht die Gefahr von Spekulationsblasen am Finanz- und Immobilienmarkt und wirkt sich – wie ökonomische Studien zeigen – langfristig negativ auf die gesamte Volkswirtschaft aus“, so Oppenborn. Er forderte die EZB auf, eine behutsame aber nachhaltige Rückkehr zu „marktgerechten Zinsen“ einzuleiten.

Vor allem der anhaltende Boom in der Grundstücks- und Immobilienbranche führte zu einer Ausweitung des Kreditgeschäftes. Die Kreditzusagen der Brandenburger Bank gegenüber Privat- und Firmenkunden stiegen 2019 um 16 Prozent oder 61 Millionen Euro auf insgesamt 435 Millionen Euro. Die Bilanzsumme der Kreditgenossenschaft stieg somit im vergangenen Jahr um 7,5 Prozent auf einen neuen Höchstwert von 646,5 Millionen Euro.

2019 hat die Bank 1,6 Millionen Euro Steuern gezahlt

Besonders erfreut zeigte sich Vorstand Frank Robby Wallis über den Anstieg der Zahl der Genossenschaftsmitglieder um 143 Personen auf 8.328 Menschen. „Unser Engagement für unsere Mitglieder und die Region beschränkt sich aber nicht auf das klassische Bankgeschäft“, sagte Wallis. Insgesamt unterstützte die Brandenburger Bank im vergangenen Jahr Kindergärten, Schulen und Vereine in ihrem Geschäftsgebiet mit 161.000 Euro.

Lesen Sie auch: Darlehen mit langer Zinsbindung sind derzeit günstig

„Eine bedeutsame Rolle spielen wir zudem als Arbeitgeber und Ausbilder. Aktuell beschäftigen wir 120 Menschen, darunter 10 Auszubildende“, unterstreicht Frank Robby Wallis die Bedeutung der Brandenburger Bank als nachhaltiger Wirtschaftsfaktor in der Region. „Auch als Steuerzahler leisten wir einen relevanten Beitrag für Städte, Gemeinden und Kommunen in unserem Geschäftsgebiet und darüber hinaus.“ 2019 zahlte die Brandenburger Bank Steuern in Höhe von mehr als 1,6 Millionen Euro.

Im Anschluss hatten die Vertreterinnen und Vertreter die Möglichkeit, die erste Online-Vertreterversammlung zu bewerten. Neben viel Lob und vereinzelten Verbesserungsvorschlägen waren sich die meisten Teilnehmer einig: Die technische und organisatorische Qualität war gut – den persönlichen Kontakt und die üblicherweise anschließenden Gespräche in Verbindung mit einem gemeinsamen Essen konnte sie jedoch nicht ersetzen.

Von Feliks Todtmann