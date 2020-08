Brandenburg/H

Nun ist es offiziell. Nachdem die CDU-Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann bereits vor einigen Wochen gegenüber der Frankfurter Allgemeinen verriet, dass sie im kommenden Jahr erneut versuchen will, ihren Bundestagswahlkreis direkt zu gewinnen, teilte jetzt der Vorstand des CDU-Kreisverbandes – dem Tiemann als Vorsitzende vorsteht – mit, dass er beschlossen habe, Dietlind Tiemann für den Wahlkreis 60 zur Bundestagswahl 2021 zu nominieren. In der Folge lädt der Verband Mitglieder der Kreisverbände Brandenburg an der Havel sowie Teile von Potsdam-Mittelmark, Havelland und Teltow-Fläming für den 10. Oktober zur Mitgliederversammlung ein.

Der Botschafter von Taiwan (li.) überreichte in der Corona-Krise Schutzkleidung und Mundschutzmasken ans Brandenburger Klinikum. Den Kontakt vermittelte Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann (r.). Quelle: Rüdiger Böhme

Weiter heißt es: „ Dietlind Tiemann, Jahrgang 1955, ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Sie war Unternehmerin und Landesvorsitzende des Wirtschaftsrates Berlin-Brandenburg, von 2003-2017 Oberbürgermeisterin von Brandenburg an der Havel und wurde 2017 in den Deutschen Bundestag gewählt.“

Steffen Scheller, ebenfalls im Vorstand der CDU und ihr Nachfolger als Oberbürgermeister in Brandenburg an der Havel, sagt zur Entscheidung des Vorstands: „ Dietlind Tiemann ist eine starke Stimme für unsere Stadt und unsere gesamte Region. Als frühere Oberbürgermeisterin kennt sie die Menschen und die gesamte Region sehr genau und bringt ihre Erfahrung für die Anliegen der Bürger vor Ort auch in Berlin mit ein.“

Tiemann kann Erfolge vorweisen

Wie wichtig es für die Region sei, eine starke Vertretung auch in der Bundespolitik zu haben, zeige zum Beispiel das erfolgreiche Engagement von Dietlind Tiemann für die Ansiedlung des bundesweit größten Ausbildungsstützpunktes des THW in Brandenburg an der Havel.

Leicht gemacht hat es sich Tiemann mit der Entscheidung, noch einmal bei der Wahl in den Bundestag anzutreten, nicht. Wie sie der MAZ verriet, gab es mehrfach auch die Überlegung, sich ins Private zurückzuziehen. Ende August feiert Tiemann ihren 65. Geburtstag und hat dafür auch die Parteifreunde zu einem Empfang geladen, bei dem es sicher auch um ihre Vorstellungen für die Zukunft geht.

Kein Rückzug ins Private

Seit einem guten Jahr ist Tiemann auch Großmutter und geht, wie sie sagt, in dieser Rolle auf. Dass sie dennoch noch nicht ans Aufhören denke, resultiere aus dem Wissen, „dass man mit den Erfahrungen als Neuling im Bundestag in der zweiten Legislatur noch viel mehr erreichen kann.“ Und genau das habe sie sich vorgenommen.

Tiemanns Wahlkreis 60 ist riesig. Er umfasst die Stadt Brandenburg an der Havel sowie Teile von Potsdam-Mittelmark I (Gemeinden Beelitz, Bad Belzig, Groß Kreutz ( Havel), Kloster Lehnin, Seddiner See, Treuenbrietzen und Wiesenburg/Mark sowie das Gebiet der Ämter Beetzsee, Brück, Niemegk, Wusterwitz und Ziesar); Havelland III (Gemeinden Milower Land, Premnitz und Rathenow) sowie Teltow-Fläming I (Gemeinden Jüterbog und Niedergörsdorf).

Riesiger Wahlkreis

Wiederholt war in den zurückliegenden Monaten eine Reform der Wahlkreiszuschnitte diskutiert worden, da durch das Wahlsystem immer mehr Bundestagsabgeordnete über Ausgleichs- und Überhangmandate in den Reichstag einzogen. Gegen eine Verringerung der Wahlkreise hatte sich Tiemann jedoch mit Blick auf den kaum noch händelbaren Wahlkreis 60 ausgesprochen.

Noch ist Tiemann nicht nominiert. Theoretisch ist auch möglich – wie in der Potsdamer SPD, wo drei Kandidaten gegen den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz parteiintern um die Nominierung kämpfen –, dass andere Kreisverbände der CDU Gegenkandidaten aufstellen. Wahrscheinlich sei das gegenwärtig aber nicht, heißt es aus der Brandenburger CDU.

Von Benno Rougk