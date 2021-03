Brandenburg/H

Nach knapp fünf Jahren in Brandenburg an der Havel verlässt der Chefarzt der Neurologie das Asklepios Fachklinikum Brandenburg. Stephan Schreiber (52) wechsel zum 1. April als Chefarzt der Neurologie an die Oberhavel-Kliniken am Standort Hennigsdorf.

Der Wechsel hat nach seinen Angaben persönliche Gründe. Denn er wohnt in Berlin, die tägliche Anfahrt von dort zum Görden frisst einfache zu viel Zeit. „Aus familiären Gründen ist mir ein einmal angedachter Wohnortwechsel leider auch künftig nicht möglich“, erklärt der in Brandenburg gut vernetzte Chefneurologe. Der neue Standort halbiere seine Anfahrtszeit.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Fazit des Chefarztes, der seine Tätigkeit auf dem Görden im August 2016 angetreten hatte, fällt „sehr positiv“. Stephan Schreiber beschreibt das so, dass er mit seinem Team und den Partnern am Gesundheitsstandort Brandenburg an der Havel die fachmedizinische Versorgung der Patienten auf hohem Niveau vorangebracht haben.

Als gutes Beispiel für die übergreifende Kommunikation erkennt der Professor in dem Neuroonkologische Kompetenzzentrum, in dem das Städtische Klinikum (Neurochirurgie), die Ruppiner Kliniken (MVZ Strahlentherapie) und dem Asklepios-Fachklinikum.

Blutgerinnsel-Entfernung rund um die Uhr

Der Gehirnspezialist hatte das Zentrum gemeinsam mit Christian Ewald gegründet, dem Chefarzt der Neurochirurgie im Städtischen Klinikum Brandenburg. Wegen seines Wechsels kann Schreiber dort nicht weiter mitarbeiten.

Als weitere Verbesserungen in seiner Zeit als Chefarzt nennt der Chefneurologe die vom leitenden Oberarzt Anton Goldmann vorangetriebene intensivmedizinische Betreuung.

Die Katheter-Thrombektomie für Schlaganfallpatienten – also die Blutgerinnsel-Entfernung – stehe nun an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sei die neurologische Frührehabilitation im Brandenburger Asklepios-Fachklinikum erweitert worden.

Scheidender Chefarzt lobt sein Team

Stephan Schreiber führt solche Erfolge auf die engagierte Tätigkeit des gesamten Teams aus Ärzten, Pflege und Therapeuten zurück und bedauert durchaus, „dass ich an diesen Entwicklungen nun durch meinen Wechsel nicht mehr weiter direkten Anteil haben kann“.

Nach Angaben von Geschäftsführerin Janina Pietschmann wird die Nachfolge des Neurologie-Chefarztes bald geregelt sein.

Von Jürgen Lauterbach