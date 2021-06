Brandenburg/H

Wer sich seit Jahrzehnten kennt, verkraftet eine achtmonatige Zwangstrennung. Doch die Freude des Wiedersehens und Wiederhörens ist den zwölf Männern aus Brandenburg an der Havel und Wusterwitz anzumerken. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Sänger des Musik- und Gesangvereins „Harmonie 1894“ Brandenburg ihre Stimmen schon und auf das wöchentliche Zusammentreffen weitgehend verzichten.

Eine Ausnahme war nur die Beisetzung von Hans Langer, mit dem die meisten seit zwanzig, dreißig Jahren oder noch länger zusammen gesungen und Spaß gehabt haben. Der alte Freund hatte sich zum Abschied die Lieder „Im Morgenrot“ und „Aus dem Tessin“ von seinen Sangesbrüdern gewünscht. Ehrensache.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In diesen für alle Chöre besonders schweren Coronazeiten haben die Brandenburger Sänger zwei Freunde und damit auch zwei wichtige Stimmen verloren. Bernd Henniges wurde ein Opfer der Pandemie.

Über den menschlichen Verlust hinaus büßt ein bereits geschrumpfter Chor mit der Zeit natürlich auch an stimmlicher Substanz ein. Bei einem Besuch der MAZ vor elf Jahren waren noch 21 Kehlen am Start, zum 125-jährigen Bestehen vor zwei Jahren traten 18 Sänger im Rolandsaal auf. Nun also 14.

Wiedersehen im gemütlichen Hinterzimmer

An diesem ersten Probentag nach langen Monaten sind die Stimmen gleichwohl noch beinahe so gut wie die Stimmung. Der künstlerische Leiter Andreas Lang hat seine Tenöre und Bässe fast vollständig versammelt. Zwölf Männer sind zu ihrem Sängerfreund Hans-Jörg Dombrowski nach Wusterwitz gekommen.

Der Hinterhof mit Garten bietet sich an, ehe am Freitag, den 25. Februar, wieder der wöchentliche Probenrhythmus im großen coronagerechten Saal des Bürgerhauses Hohenstücken aufgenommen wird. Wenn alles hoffentlich gut bleibt.

Zwischen August und Ende Oktober 2020 hatte es schon einmal ein Fünkchen Hoffnung gegeben. Doch dann wurde erneut alles abgeblasen und die Harmonie-Sänger mussten tun, was ihnen von Natur aus gar nicht liegt. Still sein.

Griechischer Wein und Yellow Submarine

An diesem Abend ist solch musikalisches Schweigen überwunden. Nach den Auflockerungs- und Stimmübungen greift Andreas Lang (55) zu den Noten und holt die Stimmgabel hervor. Der Ernst des lustigen Singens beginnt mit dem munteren Lied „Das Lieben bringt groß’ Freud’“. Ein guter alter Bekannter des Vereins, der nicht komplett wäre ohne sein Orchester.

14 Sänger Der Verein wurde am 25. Juni 1894 als Brandenburger Zitherklub „Harmonie“ gegründet. Die Gesangsabteilung mit Doppelquartett und Männerchor mit 40 Sänger entstand gut vier Jahre später im Oktober 1898. Im Juni 2021 besteht der Chor aus Werner Paris, Hans-Jörg Dombrowski, Manfred Woratz, Jürgen Wunderlich, Erhard Miegel, Andreas Lang, Eugen, Helmuth Mende, Wolfgang Friedrich, Gerd Vogt, Uwe Thiemt, Arthur Schütze, Hans-Joachim Tietsche und Klaus Wolf.

Sänger und Musiker proben zunächst getrennt, um dann kurz vor den Auftritten zusammenzukommen und das Programm gemeinsam einzustudieren. Volkslieder gehören fest ins Repertoire des Brandenburger Männerchors. Aber auch Griechischer Wein und andere Schlager sitzen. Die Beatles sind mit Yellow Submarine vertreten.

Stimmen gehen verloren

Das vertraute Lied der großen Freude schafft an diesem Abend sängerisches Selbstbewusstsein. Bei nur zwölf Mitstreitern und dem fehlenden zweiten Bass kann der Chorklang nicht ganz ausgereift sein.

Aber die Darbietung kann sich hören lassen und auch der Chorleiter vergibt ein Lob, wenn auch noch mit angezogener Handbremse: „Nach dem ersten Mal seit Langem war das schon ganz gut.“ Andreas Lang möchte noch etwas mehr aus seinen Sängern herausholen und probt die bessere Melodieführung einzeln, eine Stimmlage nach der anderen.

Die Freude am Singen ist den Männern des Musik- und Gesangsvereins Harmonie 1894 anzusehen. Quelle: Jürgen Lauterbach

Der Spaß geht dabei nie verloren, vielleicht trägt der heimelige Hintergrund der improvisierten Sängerrunde dazu bei. Die meisten Männer im Chor, aber längst nicht alle, sind älter als 60 Jahre.

Zwischen dem jüngsten Sänger und dem 90 Jahren alten Hans-Joachim Tietsche liegen 45 Jahre. Die Zeiten, in denen in den 80-er Jahren mehr als 30 Stimmen einen vollen Chorklang entwickelten, liegen schon eine Weile zurück.

Mit Orchester

Die Orchestermusikerinnen und die Sänger machen das Beste draus, auch wenn die Zeit der Wettbewerbsteilnahmen und Extrapreise für besondere Darbietungen ist vermutlich Geschichte. Leistungssingen so wie früher, das ist inzwischen nicht mehr das Ziel.

Aber das traditionelle Frühlings- und Weihnachtssingen, Eigenveranstaltungen des Vereins, sollen nach der Pandemie endlich wieder aufleben. So wie die Konzerte in Seniorenheimen oder bei Jubiläumsfeiern. Letztere sind oft mit Spendenzuwendungen verbunden, auch nicht ganz unwichtig für einen Verein mit diversen Unkosten.

Die Freude am Singen ist den Männern des Musik- und Gesangsvereins Harmonie 1894 anzusehen. Quelle: Jürgen Lauterbach

Inzwischen läuft die Probe des zweiten Liedes an diesem Abend. Das Abendlied vom Walde verlangt keine stimmlichen Höhenflüge. Die tiefen Töne sind so manchem der Sänger doch etwas lieber.

Es wird disziplinierter. Die Konzentration auf den Gesang hat zwar nicht alles andere verdrängt. Aber der Ehrgeiz, die zweite Tenorstimmen harmonisch mit einzubinden, nimmt zu.

Auf die Pause nach dem dritten Lied und die Gespräche in vertrauter Runde können sich die Sangesbrüder trotzdem freuen. Schließlich hat man einander lang genug nicht mehr gesehen.

Nachwuchssänger und -musiker sind natürlich willkommen. Geprobt wird freitags ab 18.30 Uhr (ab 25. Juni) im Bürgerhaus Hohenstücken. Alles Wissenswerte steht auf der Homepage des Vereins.

Von Jürgen Lauterbach