Brandenburger Dampfer Nordstern: Ausmaß des Kesselschadens noch ungewiss

Brandenburg/H

Der Dampfer „Nordstern“ soll wieder fahren. Noch sei aber nicht klar, wie umfangreich der Schaden an dem Kessel des historischen Dampfers ist. Um besser auf dem Schiff arbeiten zu können, „haben wir es an den alten Liegeplatz an der Neuendorfer Straße zurückgeholt“, sagte Robert Elschner, Geschäftsführer der Nordstern-Schifffahrtsgesellschaft, am Donnerstag der MAZ.

Im Historischen Hafen am Packhofufer, wo der „Nordstern“ lange neben den Wasserfahrzeugen des Hafen-Vereins lag, sei es schwierig gewesen, an Bord zu arbeiten. „Ein Zugang ohne Landverbindung ist hierbei problematisch“, erläuterte Elschner. Am jetzigen Liegeplatz gestalte es sich einfacher.

Vom Packhof zur Neuendorfer Straße geschleppt

Der Tüv Rheinland und eine Kesselfirma aus Kleinmachnow „unterstützen uns sehr, sehr engagiert“. Noch sei das Ausmaß des Kesselschadens allerdings nicht bekannt. „Wir tasten uns Schritt für Schritt voran.“ Davon hänge letztlich ab, ob und wann der Dampfer wieder fahren kann. Vom Packhof hatte das Fahrgastschiff „Anna“ die „Nordstern“ zur Neuendorfer Straße geschleppt.

Der Dampfer wurde 1902 auf der Brandenburger Wiemann-Werft als Personendampfer gebaut. Er ist über 26 Meter lang, mehr als 5 Meter breit und hat einen Tiefgang von 1,60 Meter. Aufgrund seines starken Motors eignete sich das Schiff auch als Schlepper.

Eines der beiden technischen Denkmale

Nach der Wende setzte man den „Nordstern“ wieder als Ausflugsdampfer ein. Neben dem Siemens-Martin-Ofen im Industriemuseum gehört der „Nordstern“ zu den technischen Denkmalen in Brandenburg an der Havel.

Zur Nordstern-Gesellschaft gehören neben der „Anna“ und „Nordstern“ noch die „Frieda“. Das Unternehmen hatte von der Bundesgartenschau 2015 bis 2019 den Fährbetrieb unter anderem zwischen dem Anleger und Parkplatz Wiesenweg und dem Packhof bewältigt. Corona-bedingt herrscht seit 2020 Pause.

Von Heiko Hesse