Brandenburger Dom: Michael Adam ist der neue Museumspädagoge

Brandenburg/H

Eine Gruppe von Schülern steht – zum Teil genervt von dem öden Exkursionsthema „Der Brandenburger Dom“ – vor dem Allerheiligenaltar aus dem 15. Jahrhundert im Brandenburger Dommuseum. Vor lauter Heiligenbildern und Langeweile sehen die Dreizehnjährigen gar nicht richtig hin. Michael Adam weiß das und hilft seinen jungen Besuchern gern ein bisschen auf die Sprünge. „Was hat denn zum Beispiel die Dame rechts unten in der Hand?“ „Eine Zange.“ „Und was hält sie mit der Zange fest?“ „Einen Zahn, einen ganz normalen Zahn!“ Schwer zu glauben. Auf einmal ist das Interesse da. Warum bloß hat eine Heilige einen Zahn in der Hand, und wieso hat sie damit auch noch jemand auf einen Altar gemalt? Wozu braucht man überhaupt Heilige? „Der da drüben hat eine Winde in der Hand. Was macht der damit?“ Ganz schnell finden Kinder viele andere interessante Details und stellen immer mehr Fragen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„In diesem Moment habe ich sie fast immer“, lacht Michael Adam, „auf einmal ist Kirche nämlich gar nicht mehr langweilig.“ Der neue Museumspädagoge, freut sich über seine jüngeren Museumsbesucher und kann ihnen dank seines guten Gedächtnisses viele Geschichten zu vielen Ausstellungsstücken des Doms erzählen. „Dabei kenne selbst ich lange nicht alles, was es hier gibt.

Adam möchte seine Besucher, die natürlich eher Erwachsene und kunsthistorisch Interessierte sind, abholen, wie er es nennt. „Und zwar da, wo sie gerade sind“, erklärt er. Das Wissen um die und das Interesse an der Kirche ließen in der gegenwärtigen Zeit leider und unverdient nach. Trotzdem hat die Kirche einen Bildungsauftrag, den er persönlich sehr ernst nimmt. „Ich will Interesse wecken, klar machen, dass kirchliche Bräuche und Rituale oft ihren Ursprung im Leben der Menschen hatten, dass viele Bilder Symbole sind und man sogar in den Bildern aus alter Zeit ganze Geschichten lesen kann, wenn man sich darauf einlässt. Ich will einen Zugang zur Kirche schaffen und jede Scheu vor ihr nehmen.“ Erwachsene Museumsbesucher bekommen eher kurze Vorträge zu hören. Aber auch für sie bevorzugt Adam Gespräche und Dialoge, die bei den Besuchern gut angekommen. Jeder soll angeregt und mit wenigstens ein paar guten Erinnerungen die Dominsel wieder verlassen.

Michael Adam ist Museumspädagoge am Brandenburger Dom Quelle: Heike Schulze

Das neueste Gesicht am Brandenburger Dom ist nicht mehr ganz neu. Seit zwei Jahren arbeitet Michael Adam für das Domstift und ist in der Regel am Apparat, wenn es Fragen zum Museum gibt. Er kümmert sich um das Museum, die Zusammenstellung von Ausstellungen, um viele einzelne Objekte, die Führungen im Dom und in den Ausstellungen und zum Beispiel auch die Kinderkatze, auch wenn dieses Programm wegen Corona aktuell noch stark eingeschränkt ist.

Adam ist in Potsdam-Rehbrücke aufgewachsen und hatte das Glück, tolle Großeltern zu haben. „Mein Großvater hat in seinem ausgesprochen abwechslungsreichen Leben auch im Archiv von Schloss Sanssouci gearbeitet und mich oft dorthin mitgenommen. Niemals hat er Spielzeug oder etwas Süßes geschenkt, Bücher bekam ich, wann immer ich wollte“, erzählt er. Das Interesse für die spätere Berufswahl war geweckt. Geschichte und Politik sowie Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften hat Adam studiert und parallel zum Studium sehr zeitig in Sanssouci Führungen für Touristen gemacht, die gut ankamen. Viele Projekte und unterschiedliche Jobs, besonders im Bereich der Konzepterarbeitung für Ausstellungen und Museen führten ihn schlussendlich nach Brandenburg und den Dom, wohin er zwei Jahre vor Antritt seiner neuen Tätigkeit im Rahmen eines super organisierten Tagesausflugs die komplette Belegschaft des Berliner Historischen Museums geführt hatte, ohne zu ahnen, dass er hier beruflich länger verweilen würde.

Er plant für die kommenden Jahre schöne Aktionen, ein interaktives und praktisches Erleben von Kirche für Kinder und Erwachsene.

Michael Adam ist Museumspädagoge am Brandenburger Dom Quelle: Heike Schulze

Die Dame mit Zange und Zahn in der Hand ist im Übrigen die Heilige Apollonia, seit 1634 Schutzheilige der Zahnärzte. Sie lebte im dritten Jahrhundert in Alexandria. Man hat ihr als Jungfrau und Christin im Zuge der Christenverfolgung alle Zähne mit einer Zange herausgerissen, bevor sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden sollte. Ins Feuer stürzte sie sich vor dieser Tortur aber selbst, sie hatte vor ihrer Hinrichtung um einen letzten Moment ohne Fesseln gebeten und ihren Peinigern die Demütigung nicht zugestanden. Noch vor 100 Jahren rief man sie bei Zahnleiden sehr oft um Hilfe an.

Was es mit der Winde auf der anderen Seite des Altars auf sich hat, ist mit Hilfe von Michael Adam leicht herauszufinden. Er erzählt es gern bei einem Besuch im Dommuseum, das ab dem 6. Mai wieder normal geöffnet ist.

Von Heike Schulze