Brandenburger Eigner steuert seinen Tanker durch die Corona-Krise

„Bleibt gesund, bis zur nächsten Runde!“ Das Wort Corona wird über Sprechfunk nicht in den Mund genommen. Doch wenn sich Schiffsführer auf der Elbe begegnen, ist der wechselseitige Wunsch nach kollegialem Wohlergehen zu einem sozialen Standard auf den Wasserstraßen geworden. Das ist an Bord der Megantic mit Heimathafen Brandenburg an der Havel nicht anders.

Unterwegs mit Ölprodukten

Unter anderem von Hamburg aus versorgt das in Plaue getaufte Tankmotorschiff auch in diesen Zeiten im Pendelverkehr die norddeutschen Wirtschaftsregionen zuverlässig mit Ölprodukten. Erleichtert kann Eigner und Schiffsführer Nico Siebert melden: „Alle Mann sind wohlauf.“ Natürlich ist die Pandemie Thema unter der Crew. Vor allem geht es um Vorsichtsmaßnahmen, für die es strikte Anweisungen gibt. Besuche im Steuerhaus sind tabu, auch für die eigene Familie. Kein Papierkram mit Behörden ohne Schutzmaske. Siebert mag sich nicht ausmalen, was eine Ansteckung für seinen Plauer Schifffahrtsbetrieb bedeuten würde.

Seltener Besuch: Die aus Berlin kommende Megantic passiert die heimatliche Vorstadtschleuse in Brandenburg an der Havel über den Silokanal in Richtung Elbe-Havel-Kanal. Quelle: Rüdiger Böhme

Alle zwei Wochen wechseln die beiden Schiffsführer. Bootsmann und Matrose werden monatlich abgelöst. Jedes Schiffsmitglied muss auch im Privatleben auf seine Gesundheit aufpassen. Denn aus dem Wege gehen können sich drei Männer auf der Megantic trotz ihrer 85 Meter Länge nicht. Ein Tanker ist kein Kreuzfahrer. Problematisch ist die Lage für die beiden aus Rumänien stammenden Bootsmänner. In normalen Zeiten mit offenen Grenzen innerhalb der EU sind sie regelmäßig in die Heimat geflogen. „Jetzt ist die Sache komplizierter. Der Verzicht auf die Heimreise ist für die Leute eine große Herausforderung“, berichtet Siebert.

Alles im Blick im Steuerhaus. Quelle: privat

Auch im Supermarkt merken die Männer von der Megantic, dass sich die Welt an Land verändert hat. Schiffsbesatzungen kaufen schon immer auf Vorrat ein. Längst nicht jeder Liegeplatz hat ein Einkaufsparadies vor der Tür. „Die anderen Kunden gucken uns schief an, wenn wir Klopapier und Lebensmittel einladen. Doch wir hamstern nicht, sondern kaufen, was für die nächsten Tage und Wochen gebraucht wird“, schildert der Schiffseigner die Lage.

Die Megantic ist auf den großen Flüssen Deutschlands unterwegs. Quelle: privat

In dieser Woche hat planmäßig sein Cousin Stefan das Kommando an Bord. Er bringt Benzin nach Salzgitter. An diesem Donnerstag macht die Megantic mit 1,7 Millionen Liter Sprit im Bauch in der niedersächsischen Industriestadt, die über einen Stichkanal mit dem Mittellandkanal verbunden ist, fest. „Zwar ist der Weltmarkt unter Druck geraten, doch von einer Krise spüren wir auf den Wasserstraßen momentan noch nichts“, berichtet Schiffseigner Nico Siebert der MAZ.

Mit zwei Wänden

Seit Jahresbeginn ist sein Plauer Schifffahrtsbetrieb als Subunternehmer für die Bremer Dettmer Rederei unterwegs, eine der größten Binnenschifffahrtsreedereien Deutschlands. Das 85 Meter lange Doppelhüllenschiff Megantic kann ölhaltige Flüssigprodukte aller Art transportieren. Schon beim Bau 2013 auf der Werft Groningen Shipyard setzte der Eigner auf die Zukunft, denn seit 2018 sind in der Tankschifffahrt nur noch doppelwandige Schiffe zugelassen.

Die Megantic auf der Elbe. Quelle: privat

Eigentlich soll es für den Plauer Eigner nach einem guten Geschäftsjahr 2019 nicht bei einem einzigen Tanker bleiben. „Wir wollen noch in diesem Jahr von einem anderen Familienbetrieb ein zweites Schiff erwerben und in Dienst stellen. Daran hängen acht bis zehn weitere Arbeitsplätze. Jetzt hoffe ich, dass es mit der Wirtschaft nach Corona schnell wieder aufwärts geht“, sagte Siebert, der kommende Woche Cousin Stefan im Steuerhaus der Megantic ablösen wird. Benzin, Diesel, Heizöl und Ethanol werden noch gebraucht.

Von Frank Bürstenbinder