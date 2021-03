Brandenburg/H

Kinderschuhe und Kuscheltiere sind vor dem Theater aufgereiht, darüber prangen Schilder, auf denen „Kinder brauchen Sauerstoff“ oder „Kinder brauchen Nähe, keinen Abstand“ steht.

Vor der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung haben am Mittwoch rund 40 Mitglieder der Gruppe „Brandenburger Eltern stehen auf“ gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Auch die Polizei ist da und beobachtet die kleine Versammlung, es bleibt jedoch friedlich. Die Eltern wollen Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) ihre Unzufriedenheit kundtun, wie es in einem Aufruf hieß, der im Vorfeld in diversen Telegram-Gruppen kursierte.

Während Scheller im Theater zu Beginn der Stadtverordnetenversammlung (SVV) verkündet, dass die Corona-Zahlen weiter steigen und die Krankenhäuser sich aufgrund der zunehmend schweren Verläufen ihre Kapazitäten bald besser abstimmen müssen, fordern die „besorgten Eltern“, wie sie sich selbst nennen, eine Abschaffung der Tests und Maskenpflicht bei Kindern.

Dabei steigen die Covid-19-Zahlen derzeit besonders bei Kindern und Jugendlichen an, wie das Robert Koch-Institut kürzlich verkündete. Ausbrüche beträfen momentan insbesondere private Haushalte, zunehmend aber auch Kitas und Schulen. Bei dieser Entwicklung spiele die zunehmende Ausbreitung der leichter übertragbaren Virusvariante B.1.1.7 eine Rolle.

Vertreter der Gruppe leugnet Existenz der Corona-Pandemie

Ein Vertreter der Gruppe „Brandenburger Eltern stehen auf“, Herr Hase (seinen Vorname wollte er nicht nennen), ergreift das Wort in der Einwohnerfragestunde der SVV. „Wann hört der Wahnsinn auf?“, ist die einzige rhetorische Frage, die er stellt.

Es folgt ein Wortschwall, in dem es mal um die Nebenwirkungen der Impfungen, mal um die Schließung der Gaststätten, und dann auch um die Maskenpflicht für Kinder geht. Die Masken hätten psychische Folgen für die Kinder, für die Scheller und die Stadtverordneten verantwortlich seien.

Gegen Ende seines Beitrags wird klar, dass der Redner anscheinend die bloße Existenz der Corona-Pandemie leugnet. „Wenn sich irgendwann herausstellen sollte, dass der ganze Spaß geschwindelt ist, dann wird es eine juristische Aufarbeitung geben“, sagt er.

Eine Welle der Empörung schwappt durch den Saal. Nach einem Jahr Pandemie, mit unzähligen Todesfällen und massiven Einschränkungen, können die anwesenden Stadtverordneten eine solche Aussage anscheinend kaum ertragen.

Von Lena Köpsell