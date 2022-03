Brandenburg/H

Die Brandenburger Fahrschulen erhöhen ihre Preise und geben die höheren Kosten für Energie und Benzin an die Verbraucher weiter. So kostet eine Fahrstunde bei der Fahrschule Lamm momentan noch 45, ab dem 1. April aber 50 Euro.

Brandenburger Fahrschulen mit Sorgen

„Wir müssen auf die Mehrausgaben reagieren und werden den Fahrschülern in der Ausbildung noch intensiver beibringen, wie sie beim Fahren Sprit sparen. So können sie 15 bis 20 Prozent ihrer Ausgaben reduzieren“, sagt Chef Robert Lamm. Die aktuelle Lage beschäftigt ihn und seine Mitarbeiter. Langfristig hofft er auf Signale der Politik, eine Senkung der Mineralölsteuer oder den weiteren Ausbau alternativer Antriebe. „So wie es ist, kann es nicht weitergehen, denn sonst können sich einige Menschen bald keinen Führerschein mehr leisten“, sagt Lamm. Er ist froh, dass die Nachfrage der Fahrschüler ungebrochen ist. „Wir haben jeden Tag mindestens eine Anmeldung, also mindestens 365 Schüler pro Jahr. Viele junge Menschen wollen und müssen im Berufsleben mobil sein. Insbesondere die Jugendlichen aus ländlichen Regionen fangen deshalb schon früh mit dem Moped- und Motorradführerschein an“, sagt Lamm der MAZ. Er geht davon aus, dass Fahranfänger durchschnittlich um die 30 Fahrstunden brauchen, bis sie ihre Prüfung absolvieren können.

Kosten steigen rasant

Kerstin Weichsel ist seit 1993 Fahrlehrerin. Quelle: André Großmann

Ralf Tastler von der gleichnamigen Fahrschule in der Gördenalle stellt fest, dass die Betriebskosten für Strom-, Energie- und Löhne im Unternehmen pro Monat um 30 Prozent gestiegen sind. „Wir wollen alle leben und müssen demzufolge die Preise erhöhen. Am 1. April steigen die Preise und das ist leider kein Aprilscherz“, sagt er der MAZ. Seit 25 Jahren leitet er seine Fahrschule, doch an so eine Preisexplosion kann er sich nicht erinnern. Er ist froh, dass die Nachfrage groß ist, rechnet aber nicht damit, dass die Kosten langfristig sinken. „Auch ich bin der Überzeugung, dass sich irgendwann nicht mehr jeder einen Führerschein leisten kann“, sagt Tastler. Fahrlehrerin Kerstin Weichsel ist in seinem Unternehmen angestellt und seit 1993 Fahrlehrerin. Damals kostete die Fahrerlaubnis noch um die 700 D-Mark, nach der Jahrtausendwende waren es kurz nach der Einführung des Euros schon zwischen 1200 bis 1400 Euro. Jetzt müssen Fahranfänger laut Weichsel um die 2500 bis 3000 Euro einplanen, bis sie den Führerschein in ihren Händen halten.

Bundesfinanzminister plant „Tankrabatt“

Marco Tabbert ist seit 2004 Geschäftsführer der Fahrschule Hatzius. Er schließt weitere Preiserhöhungen nicht aus. Quelle: Victoria Barnack/Archiv

Die Fahrschule Hatzius aus Golzow hat ihre Preise schon zum Jahresbeginn erhöht. Weil die Kosten aber so explodieren, kann Unternehmer Marco Tabbert weitere Steigerungen nicht ausschließen.Er betreibt Fahrschulstandorte in Brandenburg an der Havel, Kloster Lehnin, Groß Kreutz und Bad Belzig und sieht fast täglich, wie die Preise steigen. Tabbert muss die höheren Ausgaben für Benzin und Energie direkt wieder weitergeben. Während der Liter Diesel im Januar 2021 noch durchschnittlich 1,23 und der Liter Super E10 1,35 Euro kosteten, sind es jetzt 2,39 beziehungsweise 2,20 Euro. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) denkt wegen der aktuellen Lage über die Einführung eines sogenannten Tankrabatts nach, mit dem der Preis wieder unter zwei Euro pro Liter fallen könnte. Tankstellen sollen die Kosten dann später bei den Finanzämtern geltend machen können. Wie hoch der Rabatt ist, steht zwar noch nicht fest, er soll aber umgehend kommen. Fahrschulchef Marco Tabbert beobachtet die Lage und hofft, dass die Politik schnell Lösungen findet. „Für mich ist eine Senkung der Mineralölsteuer sinnvoller“, sagt er.

Von André Großmann