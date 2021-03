Brandenburger Fouqué-Bibliothek öffnet wieder mit Terminvergabe

Brandenburg/H

Die Fouqué-Bibliothek und die Stadtteilbibliotheken in Nord und Hohenstücken öffnen ab Donnerstag, 11. März, wieder für Besucher. Literaturfreunde müssen allerdings noch einige Einschränkungen beachten. Zutritt gibt es nur nach vorheriger Terminvereinbarung. Wer einen Termin gebucht hat, darf die Bibliotheksfilialen nur mit medizinischer Maske betreten und muss das Abstandsgebot einhalten. Das Bibliotheksteam kümmert sich um das regelmäßige Lüften der Räume.

Besuche in der Bibliothek sind zu den üblichen Öffnungszeiten möglich. Einzige Ausnahme bildet noch der Samstag. Die Öffnung am Samstag wird zu gegebener Zeit rechtzeitig bekannt gegeben. Besucher können einen Termin für die Hauptstelle der Fouqué-Bibliothek in der Zeit von 9 bis 17 Uhr unter 03381/584 205 oder der E-Mail an bibo@stadt-brandenburg.de buchen.

Besuche in der Stadtteilbibliothek Hohenstücken können von 9 bis 16 Uhr, sowie mittwochs von 9 bis 11 Uhr telefonisch unter 03381/702 458 oder unter bibo-ho@stadt-brandenburg.de vereinbart werden. Zugang zur Stadtteilbibliothek Nord gibt es nach Terminbuchung in der Zeit 9 bis 16 Uhr, sowie mittwochs von 9 bis 11 Uhr telefonisch unter 03381/584 242 sowie per E-Mail unter bibo-no(at)stadt-brandenburg.de. Unabhängig davon sind alle bisher ausgeliehenen Medien bis zum 22. März automatisch verlängert.

Von MAZ