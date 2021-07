Päwesin/Brandenburg/H

An diesem Sonntag werden fünf Menschen feierlich ins Wasser gehen. Zwei erwachsene Frauen, zwei Mädchen und Hans-Martin Richter. Der Mann wird die vier Menschen bei Päwesin in den Beetzsee tauchen. Denn er ist Pastor in Brandenburg an der Havel und in dieser Eigenschaft tauft er seine Schäfchen in urchristlicher Form.

Etwas ungewöhnlich ist diese Form der Taufe noch immer. Ungewöhnlicher sind allerdings die Begleitumstände. Denn nicht nur die Taufe am Sonntag um 10 Uhr ist öffentlich, sondern auch das anschließende Fest mit Grillwurst, erfrischendem Bad im Beetzsee und zehn Iranern als Gästen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Auflösung: Die 2017 in Brandenburg an der Havel gegründete Sankt Bernhard-Gemeinschaftskirche lädt am 11. Juli zunächst zum Gottesdienst mit Liedern, Gebeten, Berichten, Predigt und besagter Taufe im Beetzsee auf das Privatgrundstück von Johannes Lehndorf in Bollmannsruh 14 in Päwesin.

Die Täuflinge werden an diesem Tag Mitglieder der Evangelischen Kirche (EKBO) und der Sankt Bernhard-Gemeinschaftskirche, die mit Gästen feiern möchten. „Die ganze Welt kann gern kommen“, versichert Gemeindemitglied und Theologe Helmut Matthies.

Badeschuhe von Vorteil

Grillwurst und Grilkäse, Wasser, Kuchen und Kaffee werden gesponsert. Becher, Brötchen, Besteck, Teller, Gemüse und andere Getränke sollten Gäste allerdings selbst mitbringen. Und ganz wichtig: Neben Badekleidung wären Badeschuhe von Vorteil. Denn die Wiese hat zwar einen Seezugang. Aber der Untergrund ist dort recht steinig.

Die erwähnten Gäste aus dem Iran leben schon eine Weile in Brandenburg an der Havel und haben in Deutschland den christlichen Glauben angenommen. Sie gehören zur Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Domlinden.

Ganzkörpertaufe

Die im Beetzsee stattfindende Ganzkörpertaufe gilt als ursprüngliche Form der christlichen Taufe. Sie wird durch Untertauchen oder durch Übergießen vollzogen. Zumeist praktizieren orthodoxe Kirchen und viele Freikirchen diese Form der Taufe.

Aber auch in Gemeinden der evangelischen Landeskirche sei die urchristliche Taufe nicht mehr ungewöhnlich, erklärt Helmut Matthies, der früher auch als Pfarrer tätig war.

Von Jürgen Lauterbach