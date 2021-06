Brandenburger Grundschüler lernen über erneuerbare Energien

Brandenburg/H

Tobias Bach hat auf einem Tisch vor der Tafel eine kleine Dampfmaschine aufgebaut. Damit zeigt der Umweltpädagoge den Viertklässler der Luckenberger Grundschule, wie in einem Kohlekraftwerk Strom erzeugt wird. Um das Wasser zu erhitzen braucht die Dampfmaschine Feuer. „Bis jetzt ging dabei noch nie der Feueralarm los“, scherzt Bach.

Der Workshop an der Luckenberger Grundschule ist Teil des Umweltbildungsprojekt „Energie erleben und verstehen“, das die Wirtschaftsjunioren Brandenburg an der Havel. in Zusammenarbeit mit der Deutschen Umwelt-Aktion ins Leben gerufen haben. Die Grundschüler lernen in dem Workshop über umweltfreundliche Stromerzeugung, den Klimawandel und dessen Auswirkungen. Unterstützt wird das Projekt von der Brandenburger Bank sowie Geschwister Pape und Agryena Photovoltaiksysteme. Insgesamt fünf Grundschulen nehmen teil.

Eine Dampfmaschine hilft beim Erklären

Während das Wasser langsam erhitzt, erklärt Tobias Bach die einzelnen Bestandteile der Dampfmaschine und ihre Funktion. Die Kinder können ihr Wissen einbringen und eigene Schlüsse ziehen. Mittlerweile ist das Wasser heiß genug und es fängt an zu dampfen. In Kleingruppen dürfen die Kinder ganz nah an die Maschine herantreten und alles genau beobachten.

Als nächstes zieht Tobias Bach ein kleines Modell-Windrad aus seiner Tasche. Er fragt die Schüler, was der Vorteil von Windkrafträdern gegenüber Kohlekraftwerken ist. „Dass nicht so viel Material gebraucht wird“, sagt einer der Schüler. „Da manchmal ganze Städte zerstört werden, um an die Kohle zu kommen“, sagt ein anderer. Beide Antworten sind nicht falsch, aber es geht noch genauer. „Windkraft ist umweltfreundlicher. Kohlekraftwerke sind schlecht, wegen dem Klimawandel“, bringt es eine Schülerin auf den Punkt.

„Wieso hören wir nicht einfach damit auf?“

Dann zeigt Bach Bilder, die eindrucksvoll zeigen, was der Klimawandel alles anrichtet. Es gibt vermehrt starke Waldbrände, ein bekanntes Beispiel sind zum Beispiel die Waldbrände in Australien im vergangenen Jahr. Ein Schüler stellt schließlich die interessanteste Frage: „Warum hören wir nicht einfach damit auf?“ Ganz einfach: Wir benötigen noch immer Strom, sagt Bach.

Was Solarstrom alles kann, sehen die Kinder, als sie kleine Spielzeugautos mit Solarzellen in der Sonne fahren lassen. Am Ende des Workshops können die Kinder alle erneuerbaren Energien aufzählen und beschreiben. Sie überlegen alle zusammen, was getan werden kann, um weniger Abgase zu erzeugen und umweltfreundlicher zu leben. Bach ist zufrieden: „Genau solche Leute wie euch brauchen wir.“

