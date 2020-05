Brandenburg/H

Die Organisatoren des Brandenburger Kleinkunstfestivals Heimwerts haben sich aufgrund der Corona-Krise schweren Herzens zur Absage des kreativen Kulturevents entschlossen. „Wir sehen uns finanziell und personell nicht in der Lage, das Festival so flexibel zu planen, dass wir eventuell Abstands- und Hygienevorschriften einhalten könnten. Das wäre auch nicht unser Heimwerts, in dem es um Austausch und Begegnung geht“, heißt es von den Veranstaltern des Kleinkunstvereins. Ein neuer Termin ist für 2021 geplant.

Von MAZ