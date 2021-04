Brandenburg/H

Vielleicht erinnert sich noch jemand an die Folge der ZDF-Trödelsendung „Bares für Rares“ im März 2018. Die Halskette mit dem zu einem Schmuckanhänger verarbeiteten Rupien-Goldstück brachte der Verkäuferin 2000 Euro ein.

Immerhin war die Frau nicht dem Rat ihres Goldschmiedes gefolgt, dieses Goldstück – die schönste deutsche Münze – einzuschmelzen und den Materialwert zu verrechnen.

Dieses Goldstück mit Elefant und Kilimandscharo gilt als die schönste deutsche Münze. Die 15-Rupien-Goldmünze wurde 1916 im damaligen Deutsch-Ostafrika geprägt. Quelle: VD

Einem weit gereisten Mann wie Veit Didczuneit (57) blutet das Herz, wenn er von einem derart herzlosen Umgang mit numismatischen Glanzstücken erfährt. Andererseits gehört auch das zu der aufregenden Geschichte der 1916 im damaligen Deutsch-Ostafrika geprägten 15-Rupien-Goldmünze, die auf der Vorderseite einen trompetenden Elefanten vor dem Klimandscharo zeigt, auf der Rückseite den deutschen Reichsadler.

Veit Didczuneit ist Altstädter, promovierter Historiker, Abteilungsleiter Sammlung im Museum für Kommunikation Berlin, Pensionswirt und nicht zuletzt Münzsammler. Zwei golden glänzende Zeugnisse dieses kolonialen Erbes aus dem heutigen Tansania nennt er sein eigen.

Nun teilt der Brandenburger sein reiches Wissen über das berühmte und schillernde, so unschuldige wie historisch belastete Goldstück mit den interessierten Lesern seines an diesem Freitag erschienenen Buches. Es ist reich bebildert und heißt: „Die Spuren der Goldelefanten. Die 15-Rupien-Münzen aus Tabora in Deutsch-Ostafrika als kolonialherrschaftliche Wertzeichen“.

Bei aller einem Historiker gebotenen Distanz zum erforschten Gegenstand schimmert auf vielen Seiten dieses Werkes die Liebe des Verfassers zu einem kleinen Goldstück hervor sowie – ohne Verklärung – der Respekt vor ihren Schöpfern.

Zu einem richtigen Zahlungsmittel ist der Goldelefant nie geworden, eher zum Tauschobjekt und schon bald nach seiner Prägung und in allen Jahrzehnten danach zu einem Objekt der Begierde.

Im Glanz des kleinen kolonialen Goldschatzes spiegeln sich über 100 Jahre deutscher Geschichte, wie Veit Didczuneit schreibt. Sammler sind aktuell bereit, zwischen 4000 und 7000 Euro pro Stück zu bezahlen.

In wenigen Monaten des Jahres 2016 hatten die deutschen Kolonialbehörden 16.198 Goldelefanten-Münzen prägen lassen, die trotz ihres geringeren Goldgehaltes den in Deutschland geprägten 20-Mark-Goldstücken entsprechen sollten. Gold wurde in der Kolonie genommen, weil das Silber knapp geworden war.

Die Summe der Goldmünzen reichte allerdings nie und nimmer aus, um im Zahlungsverkehr eine Rolle zu spielen. Mit dem Geld konnte nicht einmal ein einziger Monatssold aller europäischen Schutztruppenangehöriger bezahlt werden und ebenso wenig die Monatslöhne der Askari genannten afrikanischen Soldaten.

Die mit einfachsten Mitteln hergestellten Münzen wurden letztlich an die Deutschen in der Kolonie verteilt, auch damit sie nicht den im Krieg siegreichen Belgiern und Engländern in die Hände fielen. Klein, wie sie waren, ließen sie sich gut verstecken. In der Kriegsgefangenschaft taugten sie den Deutschen mitunter als Zahlungs- und Tauschmittel.

105 Jahre nach ihrer Entstehung ist der Weg der allermeisten 15-Rupien-Münzen unklar. Viele wurden gewiss eingeschmolzen oder sind verschollen, andere wiederum gingen durch viele Hände und fanden den Weg in alle Welt.

Für Belgier und Engländer waren die Goldelefanten aus Tabora Kriegssouvenire, für die unterlegenen Deutschen zunächst kolonialherrschaftliche und später kolonialnostalgische Symbole und Erinnerungsstücke.

Inzwischen werden sie zunehmend im Kontext kolonialer Ausbeutung von Ressourcen, Gewalt und Rassismus wahrgenommen, schreibt der Historiker, der für sein Buch zuvor nie gesichtete Quellen ausgewertet hat.

Bei aller Begeisterung für „den ganzen Stolz der Kolonie“, von dem Missionarsgattin Anna Rascher einst schwärmte, verliert Veit Didczuneit die historischen Zusammenhänge nie aus dem Auge und auch nicht die Unterdrückung der einheimischen Zwangsarbeiter, die von dem Goldschatz in aller Regel nichts hatten.

Denn zu der Entstehungsgeschichte gehört, dass sie 1916 in einem Krieg der europäischen Kolonialmächte entstanden sind, der vor allem unter den afrikanischen Einheimischen Hunderttausende Tote forderte. Afrikanische Plantagenarbeiter erhielten zwischen 3 und bestenfalls 14 Rupien im Monat, in etwa so viel wie ein Sack Reis damals kostete.

Wer die berühmte Goldmünze einmal in echt sehen will, kann sie im Deutschen Bergbaumuseum Bochum bewundern. Wer nicht so weit reisen möchte, kann fast alles über sie erfahren und sie auf Bildern in Veit Didczuneit neuem Buch betrachten. Darin dokumentiert er zudem mit historischen Fotos den Glanz und auch das Elend jener Jahre.

Birgit und Veit Didczuneit in Tansania am Marangu-Gate am Fuße des Kilimandscharo. Quelle: privat

Ein Foto gleich zu Beginn der Schrift ragt heraus, weil es im Oktober 2018 entstanden ist. Es zeigt den Verfasser mit seiner Ehefrau Birgit Didczuneit-Sandhop auf Goldspurensuche am Fuße des Klimandscharo.

Der Brandenburger HNO-Chefärztin hat der Historiker seine im Selbstverlag erschienenen Studie gewidmet.

Das Buch von Veit Didczuneit „Die Spuren der Goldelefanten“ ist soeben erschienen und über Amazon oder Ebay zu beziehen. Es kostet 15 Euro.

Von Jürgen Lauterbach