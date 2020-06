Brandenburg/H

Immer mehr Menschen befassen sich mit dem traditionellen Handwerk der Braukunst. Auch die Braugruppe „ Ährensache“ bei den Altstädtern hat sich dem wohlschmeckenden Gerstensaft verschrieben. Warum und was das Hobby so ausmacht, erzählt Mitglied Ingo Mechelke im Interview.

Wie ist denn die Idee entstanden, eine Braugruppe zu gründen?

Ingo Mechelke: Die hatte ein Vorstandsmitglied aus diesem Hause. Er hat sich entschieden, sich um die Haustradition zu kümmern. Das fing mit dem Thema backen an und irgendwann dachte jemand, dann können wir auch brauen. Dann wurden im August 2014 ein paar Leute eingeladen. Das hat sich dann weiterentwickelt.

Wenn Sie sagen, es liegt in der Haustradition: Ist hier früher gebraut worden?

Als hier umgebaut wurde, haben die Archäologen festgestellt, dass es Braurückstände gab. Und dieses Haus Bäckerstraße 14 hatte im Mittelalter nachweislich Braurecht. Da kümmern sich unsere Stadtarchäologen sehr intensiv drum, welche Häuser welche Gegebenheiten zum Brauen und sogar Braurecht hatten.

Da gibt es mehrere Häuser in der Stadt?

Oh ja, Brandenburg ist gut bestückt gewesen. Im Mittelalter ist in fast jedem Haushalt gebraut worden. Historisch betrachtet sogar ein Job für Frauen, denn die haben zuhause gebraut. Später bekamen nur noch einige Häuser Braurecht hatten.

Bier war also Standardgetränk im Mittelalter?

Da streiten sich die Götter, was es zuerst gab: Brot oder Bier. Da sind Wissenschaftler noch heute dran.

Die Historie spielt eine große Rolle bei „ Ährensache“?

Hobby ist Hobby. Da geht es nicht nur darum, ein Bier zu brauen, zu vermarkten und es zu verkaufen, sondern auch um Tradition. Tradition bewahren – einerseits das Handwerk und andererseits, sich um die Historie zu kümmern und rechts und links des Weges zu gucken. Deswegen haben wir vor zwei Jahren das erste Bierfest initiiert.

Wir leben hier nicht auf einer Insel, sondern versuchen möglichst viele Leute aus der Stadt und Umgebung zu finden, die in kleinerem Rahmen selber brauen und das der Öffentlichkeit präsentieren. Da gibt es Marc Genschorek von der Beetzsee Brauerei, die Privatbrauerei Heymann und uns ( Ährensache). Dann noch zwei, drei Leute, die privat für sich zuhause brauen und beim Bierfest ein Fass mit ranhängen, um ihre Biere verkosten zu lassen.

Neben der Tradition: Die Liebe zum Bier wird doch wohl auch eine Rolle spielen?

Vorsichtig ausgedrückt: Wenn man keinen Spaß am Bier hat, sollte man es sein lassen. Umso mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, umso mehr stellt man fest, wie groß die Vielfalt ist. Und dann nicht zu probieren, ist wieder sträflich.

Leider Gottes hat Biertrinken immer noch so einen schlechten Ruf. Es wird mit übermäßigem Alkoholkonsum gleichgesetzt. Das eine dürfte mit dem anderen nichts zu tun haben.

Woraus genau besteht denn nun ein Bier?

Der größte Teil ist Wasser. Also eigentlich ist es extrem gesund. Gerstenmalz, Weizenmalz beim Weizenbier, Hopfen, Hefe. Das war schon alles. Mehr gehört nicht rein.

Und wenn man diese wenigen Sachen zu einem gut schmeckenden Bier kreieren will, wie geht man da ran?

Erst einmal gibt es unterschiedliche Gerstenmalze. Getreide werden gemälzt. Also erst einmal keimt das Korn und dann wird es wieder getrocknet. Und dieser Trocknungsgrad macht die unterschiedlichen Malzsorten. Und diese unterschiedlichen Sorten kann ich in unterschiedlichen Mengen miteinander vermischen. Und dann arbeiten wir mit unterschiedlichen Temperaturstufen und -zeiten. Und daraus ergibt sich jedes Mal ein anderes Bier. Andere Hefen, andere Hopfenmengen, andere Hopfensorten. Und schon haben sie eine Vielfalt, die ist schier unbegrenzt.

Heute könnte sich jeder zum Brauer berufen fühlen. Es gibt ja sogar Fertigsets.

Ich habe das einmal geschenkt bekommen und fand es „ganz toll“, da so eine Art Sirup mit Wasser aufzufüllen und stehen zu lassen... Das hat nichts mit Brauen zu tun.

Was macht denn das Brauen aus?

Die Verwendung der natürlichen Rohstoffe und nicht irgendein Extrakt oder Chemie. Sondern die traditionelle Art und Weise.

Wir haben Schautage „Brauen und Backen“ eingeführt, wo man uns für einen kleinen Obulus über die Schulter schauen und sehen kann, wie arbeitsintensiv es ist. Die Erfahrung lehrt, jeder, der zusehen durfte, hat festgestellt, Brauen ist schwere Arbeit. Ein Braugang vom Schroten bis zum Abfüllen ins Druckfass (60 Liter) dauert etwa zwölf Stunden. Den dreiteilen wir meistens, in dem wir abends schroten und vorbereiten. Dann kommt der zweite Tag mit zirka acht Stunden mit dem eigentlichen Braugang. Und dann kommt, wenn der Gärprozess abgeschlossen ist, das Abfüllen ins Fass.

Besteht die Gefahr, beim Schnuppern betrunken zu werden?

Das, was man an dem Tag macht, ist nichts weiter, als Getreide kochen. Da ist kein Alkohol. Das ist Müsli kochen. Der Alkohol entsteht erst nach der Umwandlung von Stärke in Zucker und Zucker mit Hefe zu Alkohol. Erst nach dem Abschluss des Gärprozesses von anderthalb Wochen nach dem Brauen entsteht Alkohol.

Gäbe es „biertechnisch“ ein besseres Land als Deutschland auf der Welt?

Nein. Rein biertechnisch ist man in Deutschland schon gut aufgehoben. Wir hatten ja grad den Ansatz Zucker, Hefe, Alkohol und wenn ich da bei vielen belgischen Bieren den zusätzlichen Zuckeranteil sehe, habe ich meine Probleme damit. Das kann ja nur Kopfschmerzen machen. Da gibt es dann Biere mit zwölf Prozent Alkohol.

Sachen, die Sie in Deutschland brauen, können Sie nicht mit Zucker versetzen. Das ist in Deutschland wegen des Reinheitsgebotes verboten. Es hat einen gewissen Sinn. Ich will es nicht verteidigen und würde es lieber in Natürlichkeitsgebot umbenennen. Denn mit natürlichen Rohstoffen zu arbeiten, halte ich für wichtig.

