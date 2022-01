Brandenburger Industriemuseum verschiebt Zeitzeugencafé

Brandenburg/H

Das für den 13. Januar geplante Zeitzeugencafé im Brandenburger Industriemuseum muss auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Das teilt Museumsleiter Marius Krohn jetzt mit. „Angesichts der weiter um sich greifenden Infektionen mit der neuen Variante des Corona-Virus‘ hat sich das Industriemuseum Brandenburg an der Havel schweren Herzens entschlossen, das Zeitzeugentreffen für ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Brandenburger Kammgarnspinnerei auf den 24. März 2022 zu verschieben.“

Zur besten Kaffeezeit um 15 Uhr soll dann im März wieder ein Forum in gemütlicher Runde entstehen, in dem ehemalige Kolleginnen und Kollegen sich treffen, Erinnerungen austauschen und in lockerer Runde Geschichten von damals erzählen können. Fragen nach dem Arbeitsalltag, der Wendezeit 1989/90, der anschließenden Privatisierung und den neu eingeschlagenen Wegen auf dem Arbeitsmarkt nach der Stilllegung der Kammgarnspinnerei sollen Antworten finden.

Das Team des Industriemuseums hofft auch auf Erinnerungsstücke, die den Arbeitsalltag in der ehemaligen Kammgarnspinnerei illustrieren. „Wir freuen uns auf Geschichten, Objekte, Fotos und Dokumente, mit denen wir eine ’Erfahrungsschatzkiste’ füllen können“, sagt Marius Krohn. Die Ergebnisse des Zeitzeugencafés fließen direkt in die Ausstellung „(VEB) Zukunft GmbH“ ein, die seit September im Industriemuseum läuft.

Erfolgreiches Jahr im Brandenburger Industriemuseum

Rückblickend sagt Krohn: „Unser Museumsjahr 2021 war allen Einschränkungen zum Trotz recht erfolgreich, nicht nur wegen der Ausstellung ’VEB Zukunft GmbH’, immerhin konnten wir mehr als 12.000 Besucherinnen und Besucher begrüßen.“

Wer am 24. März beim Zeitzeugencafé für ehemalige Mitarbeiter der Kammgarnspinnerei dabeisein möchte, kann sich schon jetzt auf www.industriemuseum-brandenburg.de/anmeldung-zeitzeugenkaffee anmelden. Dort finden sich auch die Termine zu anderen Zeitzeugentreffen.

Da die Mindestabstände beim Zeitzeugencafé nicht gewährleisten können, handelt es sich um eine 2G-Veranstaltung. Teilnehmer sollten entsprechenden Nachweise mitbringen. Es werden die üblichen Daten zur Kontaktnachverfolgung erhoben.

Das Brandenburger Industriemuseum ist aktuell von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet sechs Euro, ermäßigt drei Euro.

